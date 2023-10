MP nombra comisión para segunda autopsia al teniente.

El cadáver de la teniente del Ejército Elinés María Olivero Turmero, de 21 años de edad, fue encontrado el 1 de octubre en el estado Bolívar, presuntamente tras haberse suicidado. Sin embargo, familiares de la joven han solicitado una nueva autopsia.

El Ministerio Público designó este jueves a una comisión de la Unidad Especializada de Investigación en Materia de Derechos Humanos para realizar una segunda autopsia al cuerpo de la víctima y así corroborar las causas de su muerte, proveniente de Tumeremo Bolívar.

El cuerpo de la militar fue hallado el pasado domingo en el baño de un dormitorio del Batallón de Infantería Tomás Heres, ubicado en Tumeremo.

Esta segunda autopsia se llevará a cabo debido a la petición de los familiares de la joven, quienes han protestado exigiendo que se investigue el caso. Además, aseguran que ella era una persona alegre y no tenía motivos para quitarse la vida.

La madre de la teniente, Katiuska Turmero, ha pedido que se realice otra autopsia, ya que considera que el cadáver presenta lesiones que no son consistentes con un suicidio. “El cuerpo de mi hija está hablando. Mi hija no se ahorcó. Mi hija no se suicidó. Exigimos justicia”, dijo entre lágrimas.

Por su parte, el padre de la joven oficial, Ángel Olivero, ha leído y entregado una lista de peticiones a la delegada municipal de la Defensoría del Pueblo en Anaco y la zona centro de Anzoátegui, Nilka Lara. Entre las solicitudes, se encuentra la realización de una segunda autopsia.

El Ministerio Público ha designado una comisión para practicar una segunda autopsia y realizar estudios al cadáver de Elinés María Olivero, a fin de corroborar las causas de su muerte, procedente de Tumeremo Bolívar.

Con información de : Venezuela News