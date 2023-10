Comienza el Encuentro Empresarial Shanghái – Carabobo, liderado por Rafael Lacava (+Video)

Noticias de Venezuela

Este jueves se llevó a cabo el Encuentro Empresarial Shanghái – Carabobo con el objetivo de consolidar acuerdos comerciales en el marco de la Zona Económica Especial (ZEE) decretada por el presidente Nicolás Maduro en esa región.

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, lideró la reunión en la que participaron diversas personalidades gubernamentales, autoridades chinas, el gremio empresarial carabobeño, Fedecámaras, Fedeindustria, representantes de cámaras de transporte, navegación y representantes de otros estados.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Capitolio de Carabobo, el gobernador Lacava destacó que este encuentro empresarial es uno de los primeros resultados de la gira oficial del presidente Nicolás Maduro por China.

Destacó que la reunión permitirá impulsar la ZEE de Carabobo y que sus objetivos son incrementar la producción y los niveles de inversión nacional y extranjera para generar mayor actividad económica en el estado.

Enfatizó en el compromiso del gremio empresarial privado que apunta al crecimiento del PIB del estado Carabobo y de Venezuela, aprovechando las extraordinarias relaciones con China.

Informó que pronto habrá importantes victorias producto del hermanamiento entre Carabobo y Shanghái en sectores portuario, aeroportuario, automotriz, farmacéutico, autopartes, entre otros.

El gobernador Lacava también mencionó la creación del Centro de Inversiones en Valencia, el cual manejará una base de datos de las empresas, sus aspectos legales y jurídicos, así como información sobre las necesidades de las empresas chinas y las posibilidades de las empresas nacionales de brindarles soluciones.

Resaltó la importancia de la región carabobeña como uno de los focos económicos del país y por su fortaleza para la exportación de lo que allí se produce.

Reconoció el esfuerzo de los empresarios del estado que fueron capaces de resistir las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y destacó que con más razón son capaces de buscar nuevos mercados, nuevas alianzas, nuevos capitales y nuevas inversiones aprovechando las oportunidades que ofrece la cooperación con Shanghái.

Como parte de su gira oficial a China, el presidente Nicolás Maduro firmó una serie de acuerdos de desarrollo compartido entre la provincia de Shanghái y el estado Carabobo. Estos acuerdos contemplan inversión y cooperación tecnológica, así como proyectos agrícolas. En base a estos planes de desarrollo, se designó a Carabobo como ZEE.

