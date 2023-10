Eugenio Derbez enfrenta críticas tras sus declaraciones sobre la remuneración de los empleados

El prestigioso actor y comediante mexicano Eugenio Derbez se ha convertido en el centro de una polémica en las redes sociales. Un video de una entrevista realizada en 2018, en el que Derbez expresó su irritación por los jóvenes que quieren trabajar para él preguntando cuánto van a ganar, ha resurgido provocando una reacción negativa en línea.

El video fue publicado originalmente en el portal financiero Bloomberg, dirigido por la periodista Adela Micha. En su momento, ya había generado críticas, pero ha vuelto a ser tema de conversación cinco años después. Derbez hizo su comentario en referencia a los jóvenes a quienes había solicitado trabajar en la administración de sus redes sociales.

“Oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo”. “Si claro que sí, ¿Cuánto me van a pagar?”. “No lo puedo creer… me enoja”, comentó Derbez durante la entrevista.