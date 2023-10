Los Bravos de Margarita dan inicio a su intensiva pretemporada

El equipo Bravos de Margarita inicia su pretemporada bajo la dirección de José Moreno

Con la mirada puesta en la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Bravos de Margarita han dado inicio a sus entrenamientos de pretemporada. José Moreno, quien ha asumido como manager del equipo insular, lideró la primera jornada de prácticas en San Joaquín, estado Carabobo.

Moreno retorna al béisbol venezolano después de haber dirigido a los Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico. Su carrera con los Cañeros culminó con su participación en la Serie del Caribe 2023.

“Es un orgullo estar de nuevo en mi país. Sabía que tarde o temprano se me daría la oportunidad de volver. Estoy agradecido con la gerencia por su confianza”, expresó Moreno a los medios de comunicación del equipo Bravos.

Del mismo modo, Giovanni Carrara regresa a la LVBP, pero en esta ocasión desempeñándose como coach de pitcheo, un rol que ya ha tenido la oportunidad de ejercer en la pelota azteca.

“Nunca tuve la oportunidad de estar en Venezuela como coach de pitcheo, pero lo tuve en mente desde que me retiré. En México me dieron la oportunidad, estuve por cuatro años allá y, gracias a Dios, los Bravos de Margarita me dieron esta oportunidad”, dijo Carrara.

Además de Moreno y Carrara, jugadores como Felix Dubront, Breyvic Valera, David Ramos, Osmer Morales, Luis Pacheco, entre otros, se han unido a los entrenamientos de pretemporada con los Bravos de Margarita desde su inicio.