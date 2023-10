qué es y por qué debe ser una prioridad en tus finanzas

La importancia de contar con un fondo de emergencia para la estabilidad financiera personal

Un aspecto fundamental en la gestión de las finanzas personales es la creación y mantenimiento de un fondo de emergencia. Este recurso puede ser clave para el manejo de gastos inesperados que puedan surgir en cualquier momento, y que, de no contar con él, podrían derivar en un desbalance financiero.

Fondo de emergencia: Un pilar de la economía personal

Un fondo de emergencia no es más que una cuenta bancaria o de ahorros que está destinada a cubrir gastos imprevistos. No es un ahorro para futuros planes personales como la educación universitaria, la compra de un vehículo nuevo o unas vacaciones. Este fondo es una especie de red de seguridad a la que se puede recurrir solo en caso de urgencias que no han sido presupuestadas.

Entre los imprevistos que se pueden enfrentar están situaciones de salud no planificadas, periodos de desempleo, reparaciones inesperadas del vehículo o emergencias en el hogar. Contar con un fondo de emergencia te brinda una sensación de seguridad y estabilidad financiera, así como la tranquilidad de saber que puedes manejar situaciones adversas.

La creación de un fondo de emergencia es un paso esencial para la gestión financiera personal

¿Cuánto reservar para el fondo de emergencia?

La cantidad de dinero que se debe reservar para el fondo de emergencia dependerá de tus gastos fijos mensuales y tu estilo de vida. La regla general es reservar al menos tres o seis meses de gastos mensuales. Sin embargo, esto también dependerá de la estabilidad de tu trabajo o tus fuentes de ingresos. Cuanto más inestable sea la fuente de ingresos, mayor deberá ser el fondo de emergencia.

Por ejemplo, si tus gastos fijos mensuales son de $500, entonces tu fondo de emergencia deberá ser de un mínimo de $1.500 para cubrir tres meses, y hasta $3.000 para cubrir un semestre de gastos. Aunque el monto puede parecer abrumador al principio, la idea es reservar una cantidad pequeña cada semana o mes hasta alcanzar este objetivo.

¿Dónde guardar el dinero del fondo de emergencia?

El mejor lugar para guardar los ahorros para emergencias es en una cuenta bancaria que genere intereses, como una cuenta de mercado monetario o una cuenta de ahorros con intereses. De esta manera, puedes acceder fácilmente a los fondos sin incurrir en impuestos o penalidades. Es importante evitar invertir estos ahorros en fondos de inversión, acciones u otros activos que puedan perder valor si necesitas acceder rápidamente a los fondos.

¿Cuándo utilizar el fondo de emergencia?

El objetivo de este fondo es usarlo solamente para gastos directamente relacionados con una emergencia inesperada. Al establecer un monto específico que debe estar en esa cuenta, tendrás una idea clara de cuánto dinero necesitas acumular. Cuando retires dinero del fondo, sabrás exactamente cuánto debes contribuir para reabastecerlo. Y recuerda, una vez que utilices parte del fondo, es importante empezar a recuperarlo nuevamente.

Construyendo un fondo de emergencia: guía paso a paso

Establecer y mantener un fondo de emergencia puede parecer una tarea desalentadora, pero con un enfoque claro y disciplinado, se puede lograr. A continuación, se presentan seis pasos recomendados para tener éxito en la construcción de un fondo de emergencia familiar.

No te centres en el total, ya que puede parecer abrumador. En lugar de eso, desglosa la meta en partes más pequeñas que puedes alcanzar de manera razonable cada mes. Comienza con un monto que puedas ahorrar fácilmente cada día, y poco a poco verás cómo se va acumulando.

2. Identifica gastos que puedes reducir

Identifica un gasto específico que puedas reducir o eliminar. Esto puede ser desde compartir el auto para ahorrar en gasolina, llevar tu propio almuerzo en lugar de comprarlo, hasta cancelar un servicio de streaming que ya no utilices. La idea es cambiar tus comportamientos de consumo para poder ahorrar más.

3. Usa la tecnología a tu favor

Configura transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros. De esta manera, el ahorro se vuelve un hábito y no tendrás que recordar hacerlo cada mes.

4. No dejes que las deudas te impidan ahorrar

Aunque pueda parecer contradictorio, es posible ahorrar mientras pagas deudas. Si tus deudas tienen tasas de interés bajas, podrías destinar fondos tanto para ahorrar como para pagar la deuda. De esta manera, no solo estarás reduciendo tus deudas, sino que también estarás construyendo tu fondo de emergencia.

5. Mantén el dinero disponible, pero lejos de la tentación

Tu fondo de emergencia debe estar disponible cuando lo necesites, pero no tan a la mano que te sientas tentado a utilizarlo para gastos del día a día. Lo ideal es tener una cuenta de ahorros separada que genere intereses.

6. Siempre aspira a más

No te detengas una vez que hayas alcanzado tu meta inicial de ahorros. Aumenta tus metas de ahorro hasta que acumules suficiente dinero para cubrir tus gastos de seis a nueve meses. Este será un colchón de seguridad significativo contra emergencias inesperadas. Con una sólida base financiera, puedes aplicar tus hábitos de ahorro a nuevas metas, como el pago inicial para un auto, la jubilación o incluso tus próximas vacaciones.