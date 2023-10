Álvarez enfatiza: “Es esencial mejorar nuestro rendimiento en el pitcheo inicial”

Wilson Álvarez se une a los entrenamientos de pretemporada de los Leones del Caracas

Este viernes se unió a los entrenamientos de pretemporada de los Leones del Caracas una figura clave del cuerpo técnico del equipo, Wilson Álvarez. En su papel de coach de pitcheo, Álvarez fue uno de los principales responsables del sólido rendimiento del bullpen caraquista que contribuyó a la conquista del título en la temporada pasada.

Tras su llegada al Estadio Monumental Simón Bolívar, Álvarez no tardó en destacar el talento de los nuevos integrantes del equipo. “Hay unos brazos muy buenos, sobre todo los nuevos peloteros. Me impresionaron”, declaró el ex lanzador.

Álvarez es consciente de los desafíos que le esperan en la próxima temporada. “Debemos mejorar el pitcheo abridor, puesto que el año pasado los relevistas nos pusieron a ganar. El plan es que los abridores tengan cinco o seis innings”, indicó.

La formación del equipo para la temporada 2023-24 está en marcha, con nuevos miembros uniendo a los Leones del Caracas. Bajo la dirección de José Alguacil, el equipo buscará defender el campeonato obtenido en la campaña pasada.