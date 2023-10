¿Cuánto aumentaron los planes de Movistar en septiembre? Aquí te indicamos

Aumentan los precios de los planes Movistar en septiembre

La operadora de telefonía móvil Movistar ha anunciado un nuevo ajuste en las tarifas de sus planes, generando un notable revuelo en las redes sociales. Este ajuste, que no es ajeno al inicio de cada mes, ha afectado a los planes Plus y el básico, según se pudo comprobar tras revisar la página de MiMovistar.

Nuevas tarifas en bolívares

El Plan Full Plus, que no incluye minutos, mensajes de texto o datos móviles, y se factura según el consumo del usuario, costará en septiembre 16,82 bolívares. Por otro lado, el Plan Movistar Plus 10 GB, que incluye 400 minutos a cualquier operadora, 800 mensajes de texto y 10 GB de datos, ha pasado de costar 221,28 bolívares a 263,52. Finalmente, el Plan Movistar Plus 25 GB, que ofrece 600 minutos a cualquier operadora, 1.200 mensajes de texto y 25 GB de datos, ha subido de 442,56 bolívares a 494,09.

Tarifas en dólares

En términos de dólares, las tarifas de estos planes han quedado establecidas en 0,50 centavos para el Plan Full Plus, 7,07 dólares para el Plan Movistar Plus 10 GB y $14,77 para el Plan Movistar Plus 25 GB.

Extradatos y sus precios

Movistar ofrece la posibilidad de adquirir datos adicionales en caso de que el usuario agote los de su plan. El precio de estas tarifas es de 53,36 bolívares para 1 GB y 92 bolívares más IVA para 2 GB.

Consultar tarifas y plan

Los usuarios pueden conocer las tarifas de su plan antes de la fecha de corte a través de la plataforma de MiMovistar, disponible en iOS y Android. En ella se puede consultar el plan activo, si hay otras líneas disponibles y el saldo restante. También es posible acceder a esta plataforma a través de un ordenador.