Descubre los Secretos Revelados por David Beckham en su Íntimo Documental

David Beckham: Revelaciones y secretos del exfutbolista en nuevo documental

El exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria Beckham abren su vida privada en un nuevo documental de Netflix, compartiendo detalles sobre su matrimonio, las acusaciones de infidelidad que enfrentaron en 2004 y cómo lo superaron.

David Beckham, reconocido a nivel mundial por su carrera en el fútbol y por ser esposo de la ex Spice Girl, Victoria Beckham, ha construido una marca que ha trascendido los límites del deporte y de la cultura pop. Su vida, que parece ya muy conocida, aún guarda secretos que se revelan en el documental homónimo estrenado en Netflix.

Victoria Beckham y su relación con el fútbol

La unión entre David y Victoria catapultó a ambos a una esfera de celebridad que combinó el fútbol, la cultura pop, la música y, más tarde, la moda. Sin embargo, Victoria confiesa en el documental que no le gusta el fútbol y probablemente nunca le gustará, a pesar de estar casada con una de las figuras más importantes de este deporte.

Las acusaciones de infidelidad

En abril de 2004, el matrimonio Beckham enfrentó acusaciones de infidelidad tras la publicación de un artículo en el desaparecido periódico británico News of the World. Aunque no tratan directamente las acusaciones en el documental, ambos hablan del impacto que tuvieron en su matrimonio y de cómo afectó la cobertura mediática. “Sinceramente, no sé cómo lo superamos”, confiesa David en el documental.

La depresión de Beckham

El documental también aborda la depresión que sufrió Beckham tras recibir una tarjeta roja durante el partido de octavos de final de Inglaterra contra Argentina en el Mundial de 1998. Victoria describe ese periodo como un “acoso público a otro nivel” que dejó a su esposo “clínicamente deprimido” y “roto”.

La vida después del fútbol: apicultura y cocina

Tras su retiro del fútbol, Beckham ha encontrado nuevas aficiones, como la apicultura y la cocina. En el documental se le ve practicando la apicultura y recolectando miel. Además, también se le muestra cocinando con su familia en una terraza acristalada, donde pasa los sábados asando a la parrilla mientras ve el fútbol en su iPad.

Compromisos profesionales y vida familiar

El documental también revela cómo los compromisos profesionales de Beckham han afectado su vida familiar. Un ejemplo de ello es cuando tuvo que comunicarle a Victoria que el nacimiento de su tercer hijo, Cruz, coincidiría con una sesión de fotos con las estrellas del pop Beyoncé y Jennifer Lopez.

La transparencia y la honestidad con la que David y Victoria Beckham comparten su vida en este documental ofrece a los espectadores una visión íntima de los retos y las alegrías que han experimentado en su vida personal y profesional.