Digitel y Movilnet implementan nuevamente un aumento en sus tarifas

Ajuste tarifario en planes de datos y telefonía celular de Digitel y Movilnet

Este mes, las compañías de telecomunicaciones Digitel y Movilnet han realizado un nuevo ajuste en las tarifas de sus planes de datos y telefonía celular. Entre los cambios más notables está el plan Conecta Full 5 GB, cuyo precio ha aumentado de Bs. 162,19 a Bs. 172,13 o US$ 4,96.

Digitel

La empresa Digitel ha publicado en su sitio web el detalle de las modificaciones tarifarias. El plan Inteligente Plus 2 GB tiene ahora un precio de Bs. 109,12 o US$ 3,14, ofreciendo al usuario 2.048 megabytes, 100 minutos de llamadas a cualquier operadora y 100 mensajes de texto. Por otro lado, el plan Inteligente Plus 500 se cotiza en Bs. 26,64 o US$ 0,76 y cuenta con 500 megabytes, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto.

Los planes de mayor capacidad también sufrieron ajustes. El plan Inteligente Plus 6 GB se valora en Bs 165,25 o US$ 4,76, proporcionando al usuario 100 minutos para llamadas a cualquier operadora, 100 mensajes de texto y 6.144 megabytes de navegación. Mientras que el plan Inteligente Plus 12 GB se ubica en Bs 330,49 o US$ 9,53 y ofrece similares beneficios con un límite de navegación de 12.288 megabytes. El monto mínimo para recargar saldo en las entidades bancarias es de Bs 50 o US$ 1,44 y la cantidad máxima es de Bs 2.000.

Movilnet

Igualmente, la compañía Movilnet ha reajustado las tarifas de sus planes de telefonía celular y navegación en Internet. El plan Productiva de minutos y segundos pasó de valer Bs. 17 a costar Bs. 19 o US$ 0,55. Por otro lado, el plan Juventud de Venezuela que antes costaba Bs. 58,71, ahora tiene un precio de Bs. 68,85 o US$ 1,98. En el sector de datos, el plan Inteliplan de 2.1 GB que costaba Bs. 99,95 ahora se ubica en Bs. 114,55 o US$ 3,30.

Entre los planes de mayor capacidad, el Inteliplan de 3.6 GB que antes costaba Bs. 171,36, ahora tiene un precio de Bs. 196,39 o US$ 5,66. El Inteliplan de 10 GB, que se valoraba en Bs. 194,56, ahora cuesta Bs. 206,55 o US$ 5,95. El plan Mega Plus 25 GB que tenía un costo de Bs. 486,56, se ha ubicado en Bs. 516,38 o US$ 14,89.

Los usuarios de Movilnet también deben tomar en cuenta que el servicio de datos ha sufrido ajustes. Los Datos de 1.5 Gb que valían Bs. 70,10 ahora tienen un precio de Bs. 84,22 o US$ 2,42, mientras que el plan de 2 GB que costaba Bs. 99,99 ahora cuesta Bs. 110,10 o US$ 3,17.

El plan Conecta Full 12 GB que estaba valorado en Bs. 324,37, ahora tiene un precio de Bs. 344,25 o US$ 9,92. El plan Conecta Full 3 GB que se ubicaba en Bs. 81,09, ahora tiene un costo de Bs. 86,06 o US$ 2,48. Finalmente, el plan Conecta Full 1.5 Gb que valía Bs. 71,41, ahora tiene un costo de Bs. 81,84 o US$ 2,35.

