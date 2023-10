Georgina Rodríguez acude a juicio para salvaguardar sus intereses antes de su relación con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez busca proteger su pasado de especulaciones de la prensa

El compromiso de compartir la vida con una figura deportiva de alto rendimiento no está exento de desafíos. Este es el caso de Georgina Rodríguez, pareja del célebre futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Rodríguez actualmente se encuentra en el proceso de litigio para proteger su pasado de las especulaciones de los medios y mantener su vida personal privada.

Rodríguez, en su petición a la justicia española, solicita que no se discutan ciertos aspectos de su vida personal, incluyendo su carrera antes de conocer a Ronaldo y la muerte de su padre en 2019, alegando que se trata de una falta de respeto.

Previo a su relación con Ronaldo, Rodríguez trabajaba como vendedora en la prestigiosa tienda Gucci. Desde que su relación con el futbolista se hizo pública en 2016, su vida ha dado un giro hacia la opulencia, el reconocimiento y las invitaciones a los eventos más destacados a nivel mundial.

Además de su trabajo como modelo, Rodríguez también ha expresado que la privacidad es un asunto delicado que la justicia debería proteger más rigurosamente, especialmente para las personalidades públicas.

Detalles del caso

Rodríguez se enfrenta a un juicio en Pozuelo de Alarcón contra dos cadenas de televisión españolas, las cuales, según ella, han atentado contra su honor e intimidad al compartir información que no se ajusta a su vida antes de su relación con Ronaldo.

La demanda fue presentada a finales de 2021 y ha sido admitida a trámite. No obstante, el proceso avanza lentamente debido a una huelga de funcionarios de justicia. Aunque las sesiones del juicio son públicas, no se sabe si Rodríguez asistirá, ya que no está obligada a hacerlo.

Rodríguez está siendo representada por el abogado Mario Bonacho, quien es reconocido internacionalmente por su especialización en la defensa del derecho al honor y a la intimidad.

El enfoque principal de su defensa se basa en su derecho a mantener su pasado privado, independientemente de su estatus público. Rodríguez solicita que solo se discutan aspectos de su vida a partir de 2017, año en que comenzó su relación formal con Ronaldo, a pesar de haberse conocido por primera vez en 2016.