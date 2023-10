Mariah Carey Revela Detalles de su Próxima Gira Navideña: ‘Merry Christmas One and All’

El tour navideño de la reconocida cantante Mariah Carey arrancará en Highland, California el próximo 15 de noviembre. La artista recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Los Ángeles, Denver, Kansas City, Toronto y Montreal, concluyendo su gira en la ciudad de Nueva York el 17 de diciembre.

El éxito navideño de Carey, “All I Want for Christmas” publicado en 1994, se ha convertido en un himno de la época festiva en el mundo angloparlante, generando una gran cantidad de éxitos para la cantante.

En el año 2022, este tema logró el récord de la mayor cantidad de reproducciones en un solo día en la lista global de Spotify, con 21,273 millones de escuchas. Además, se mantuvo en la cima de la lista Billboard Hot 100 durante 12 semanas consecutivas.

Carey, también conocida por su éxito “Fantasy”, ha realizado espectáculos con temática navideña en el pasado. Entre ellos, destaca “All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity”, una serie de conciertos que llevó a cabo durante la temporada invernal de 2014 a 2017 en el Beacon Theatre de Nueva York, y que posteriormente presentó en Francia e Inglaterra.

Además, la cantante produjo un especial navideño para Apple TV+ denominado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”. En este espectáculo, interpretó temas como “Oh Santa!” junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson, y “Here Comes Santa Claus” en colaboración con Snoop Dogg y Jermaine Dupri.