El chavismo busca que las “Unidades de Paz” tengan un mayor impacto en las comunidades que las UBCH

Mérida, 10 de octubre – El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, visitó el estado de Mérida para promover la conformación de las nuevas Unidades Populares para la Paz (Uppaz), creadas recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la segunda visita de Cabello a un estado, luego de su paso por Yaracuy el pasado 6 de octubre.

Desde la parroquia Domingo Peña del municipio Libertador, Cabello destacó que las Uppaz, bajo su mando por haberlas ideado y por decisión de Maduro, tienen como objetivo llegar a cada calle de las comunidades para garantizar el control y la paz a través de labores de supervisión que buscan un efecto disuasivo. En contraste, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), que se diluyen en las comunidades alrededor de los centros de votación, no han logrado una penetración tan profunda.

“Las Uppaz no pueden ser como una figura que no cumplió el cometido y generó sectores anárquicos que se sentían jefes. No somos policías, vigilantes, dueños del Clap en la comunidad, no nos apoderamos de estaciones de servicio (de gasolina), no es eso”, advirtió Cabello.

En cuanto a la cantidad de Uppaz que deben conformarse en Mérida, Cabello explicó que deberían ser 1.636, igualando al número de comunidades existentes en el estado. Cada Uppaz estaría integrada por un total de 39.264 merideños, de los cuales 144.000 están registrados como militantes del Psuv en la entidad andina.

El proceso de conformación de las Uppaz implica designar a un equipo promotor liderado por el gobernador, el jefe de organización del Psuv en el estado, el jefe de movilización y el representante de seguridad integral de la nación. Una vez conformada la Uppaz, el jefe de comunidad asume su jefatura. Además, cada Uppaz debe contar con entre tres y nueve personas que acompañen al jefe de comunidad, dependiendo de la cantidad de calles.

Cabello enfatizó en la importancia de acatar órdenes y mantener unidad de mando en cada Uppaz para evitar anarquía. También destacó que las Uppaz no son para reprimir, sino para disuadir y reportar cualquier irregularidad que afecte la seguridad en la comunidad a los cuadrantes de paz correspondientes.

La creación de las Uppaz por parte del gobierno de Maduro, con Cabello a la cabeza, ha generado diversas interpretaciones. Algunos analistas políticos señalan que es un plan para “sembrar miedo” en la población que salga a las calles a protestar por derechos políticos y sociales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre.