Fotos: Victoria, la hija de Mariángel Ruiz y el Potro Álvarez, sorprende con su apariencia actual

La presentadora, modelo y reina de belleza venezolana Mariángel Ruiz Torrealba ha sorprendido a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con un hermoso carrusel de fotos y videos junto a su hija Victoria, fruto de su relación con el cantante y exbeisbolista El Potro Álvarez.

En el clip, se puede ver a madre e hija de compras en una tienda en el Centro Comercial Galería Los Naranjos, donde Victoria, de tan solo 17 años, se prueba varios conjuntos muy a la moda. En las imágenes, queda claro que ha heredado los buenos atributos de su hermosa madre, quien se coronó como Miss Venezuela en el Poliedro de Caracas en el año 2002.

En el primer video, se aprecia a la jovencita usando una braga en color azul claro, unos stilettos negros y su abundante cabellera suelta. Mientras tanto, su madre la graba y le dice hermosas palabras como “Bella, se te ve linda”.

En el clip, Victoria muestra una estampa similar a la de su madre cuando, con tan solo 22 años, logró regalarle a Venezuela el puesto de virreina en el Miss Universo 2003 celebrado en Panamá. En estas imágenes, luce una braga de jean completa que entalla a la perfección su figura, unos grandes bolsillos y nuevamente unos stilettos en color gris con cristales.

“Entendí que creció y disfruto cada momento con ella, atesoro todo lo que podamos compartir juntas porque en la vida todo pasa muy rápido. Mientras se probaba cada atuendo, yo la contemplaba con todo el orgullo que tengo en mi ser”, escribió Ruíz.

Los halagos hacia la belleza de la pequeña no se hicieron esperar, y los cibernautas aplaudieron la idea de que pueda ser una candidata al Miss Venezuela en el futuro. Comentarios como “Puede ser Miss Venezuela como su mamá”, “Debería participar en el Miss Venezuela”, “Si ella entra al Miss Venezuela sería como un back to back entre madre e hija”, y “La genética no se puede negar” inundaron la sección de comentarios.

