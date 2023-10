Gabriel Moreno encuentra inspiración en el jugador de béisbol Willson Contreras

El receptor Gabriel Moreno continúa destacándose en esta temporada con los D-Backs, quienes han logrado dos victorias consecutivas frente a los Dodgers de Los Ángeles. El jugador venezolano se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Arizona.

Después del triunfo de ayer, Moreno ofreció una rueda de prensa en la que compartió sus impresiones sobre el partido y reveló quiénes han sido sus referentes como receptor. “Estoy muy contento con mi desempeño y por tener la oportunidad de estar en los playoffs con el equipo. Agradezco a Dios por ello”, afirmó.

El jugador también mencionó que su transición de ser infielder a cátcher fue relativamente fácil y que tuvo varios referentes en el camino, pero solo uno logró atraparlo. “Al principio no jugaba como cátcher, estaba en la posición de infield, pero me adapté rápidamente al puesto”, explicó. “Me gustaban muchos catchers, como Yadier Molina y Salvador Pérez, pero fue Wilson Contreras quien realmente me impresionó”.

Moreno destacó que observar a Contreras en cada partido fue fundamental para su desarrollo como jugador. “La forma en que jugaba detrás del plato y su agresividad me atraparon”, concluyó.

Con dos victorias ante los Dodgers y la destacada actuación de Gabriel Moreno, los D-Backs tienen grandes expectativas para el resto de la temporada.