Más de 900 migrantes arriban a Canarias en diez embarcaciones

La crisis migratoria en Canarias se agrava con la llegada de más de 900 migrantes en 24 horas

En las últimas 24 horas, al menos 900 migrantes han llegado al archipiélago español de Canarias después de recorrer una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, informó el servicio de Salvamento Marítimo español. Este aumento en la llegada de migrantes se produce durante la cumbre de la Unión Europea (UE) en Granada, donde se abordó el tema de la migración y se agregó a la agenda una nueva oleada de migrantes a la isla italiana de Lampedusa.

Foto: Cortesía

Más de 900 migrantes llegaron a Canarias

Según un portavoz de Salvamento Marítimo, cinco embarcaciones con 526 personas a bordo fueron atendidas en la isla de El Hierro, en el suroeste del archipiélago. Además, otras embarcaciones llegaron a la isla de Tenerife y una más a Gran Canaria, elevando el número total de personas a 908, incluyendo mujeres y menores. Durante el martes, llegaron 280 migrantes a la isla de El Hierro en una sola embarcación, el mayor número de pasajeros en una sola barcaza que ha llegado a Canarias. En solo una semana, este pequeño territorio de 11.000 habitantes ha recibido más de 1.200 migrantes.

Crisis de migrantes en Canarias se agrava en octubre

Desde el 1 al 8 de octubre, más de 4.300 migrantes han llegado a la Isla de Canarias, desencadenando una crisis sin precedentes que no se había visto en los últimos 29 años. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informó que más de 3.000 menores no acompañados han llegado a la isla. “Son solo niños y niñas, se te parte el alma al ver estos casos”, afirmó Clavijo, quien pidió que España preste atención a la situación en Canarias.

Cifras oficiales de migrantes en Canarias

Aunque las estadísticas oficiales no desglosan los datos de cuántos migrantes han llegado exactamente a cada isla, la Cruz Roja lleva un recuento detallado que revela la mitad de las llegadas registradas a partir del 1 de octubre. Hasta ahora, en El Hierro han llegado 2.367 migrantes, incluyendo 474 menores de edad; en Tenerife 703; en Lanzarote 518; en Gran Canaria 375; y en Fuerteventura 295. Cabe destacar que la suma de estos totales no coincide con el dato oficial de 4.531 migrantes, ya que la Cruz Roja no incluye algunas embarcaciones que llegaron el lunes.

El aumento de cayucos en Canarias

En la última semana, Canarias ha experimentado un aumento en la llegada de migrantes, especialmente en El Hierro y Tenerife, a través de varias embarcaciones con más de 200 ocupantes. Durante el mes de octubre, han llegado 53 cayucos, lo que supone un promedio de 503 personas al día, la cifra más alta desde la crisis de los cayucos en 2006. En ese año, llegaron a las islas 31.678 personas, estableciendo un récord histórico en la Ruta Canaria.