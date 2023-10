Mejora del título: “Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2023: Descubre qué te depara el futuro”

Adriana Azzi revela los pronósticos astrológicos para la semana del 8 al 14 de octubre de 2023, junto con los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Atreverse

Color de suerte: Ciruela

Números de suerte: 2671

En general, esta semana tendrás el control de una situación que afecta tus relaciones familiares o laborales, a pesar de las críticas que puedas recibir. Es posible que los demás no entiendan tu punto de vista en este momento. Superarás las dudas y tomarás una decisión que ejecutarás en un futuro cercano. Además, superarás cualquier obstáculo y dejarás atrás el pasado, enfocándote en seguir adelante sin mirar hacia atrás. Será un día de celebración, con una reunión humilde pero llena de alegría. Sin embargo, también podrías recibir una factura costosa que deberás tener en cuenta. Además, podrías leer varias veces un mensaje en un chat debido a la incredulidad que te produce. En cuanto a la salud, podrías experimentar dolor de espalda. En cuanto al dinero, trabajar en equipo será beneficioso, aunque también podrías sentir el deseo de ser reconocido individualmente. Alguien te pedirá mayor dedicación a un proyecto. Por otro lado, alcanzarás una meta de manera milagrosa. En el amor, recibirás bendiciones esta semana, como si cayeran del cielo. Saludar a una amiga te traerá mucha felicidad y estarás rodeado de amor. Además, tendrás la oportunidad de participar en una actividad relacionada con tu país de origen. Si estás en pareja, es importante salir de la rutina para obtener nuevas experiencias y ganancias. Los solteros tendrán aventuras y la intuición los guiará hacia un objetivo.

MUJER: Recibirás apoyo inesperado de un amigo y tendrás una conversación nostálgica con alguien del pasado. También te preocuparás por la situación personal de un familiar o amigo cercano. Aparecerán unos lentes en una cartera o gaveta, lo que podría significar una oportunidad para expandir tus horizontes.

HOMBRE: Alguien te expresará cuánto te quiere. Sin embargo, debes tener cuidado con los secretos y no revelar lo que te han confiado. Además, es importante confiar en una persona para evolucionar, pero eso no implica darle un cheque en blanco.

Consejo: No pierdas tiempo en conversaciones triviales y ve directamente al punto.

TAURO

Palabra clave: Prudencia

Color de suerte: Verde oscuro

Números de suerte: 5323

En general, esta semana estarás pendiente de una visita o de un amigo que vendrá a tu casa y querrás asegurarte de que no vea ningún desorden o que puedas organizar rápidamente. También sentirás la necesidad de aclarar tus dudas y prepararte para un cambio importante en tu vida. Planificarás un viaje por placer que iluminará tu panorama. Además, comprenderás de manera “metafísica” un asunto que te preocupó durante un tiempo, lo que será como una iluminación para ti. Podrías sentir una tendencia hacia lo religioso, filosófico o místico. En cuanto a la salud, debes tener cuidado con las actividades deportivas, ya que podrían causarte lesiones si no las realizas correctamente. En cuanto al dinero, es necesario que descanses adecuadamente, ya que estarás ocupado haciendo muchas cosas a la vez. Superarás obstáculos y te enfrentarás a enemigos del pasado. Además, será beneficioso para ti aprender sobre planificación financiera. En el amor, una mujer te contará un chisme malintencionado que podría sembrar dudas incómodas o perjudiciales. Ser libre y coquetear con el sexo opuesto serán aspectos destacados. Si estás en pareja, es importante ser más objetivo y menos subjetivo. Además, podrías tener desacuerdos con tu suegra en relación a un plan o la forma de ver las cosas. Los solteros recibirán orientación y clases privadas que serán beneficiosas. También se sentirán queridos y recibirán apoyo de su familia.

MUJER: Ahora te das cuenta de lo narcisista que era ese hombre del pasado y te alegras de haberlo dejado. Además, serás muy sociable y podrías perder buenas oportunidades debido a la indecisión momentánea. Una opinión original llamará tu atención y reflejará tus propios pensamientos.

HOMBRE: Deberás ocuparte de reparaciones o remodelaciones pendientes. Además, recibirás un mensaje inesperado que te brindará una oportunidad para ganar dinero. Podrías sentir una extraña sensación de soledad o nostalgia.

Consejo: No te guíes por la primera impresión y dale una segunda oportunidad a las personas.

GÉMINIS

Palabra clave: Comunicar

Color de suerte: Amarillo pálido

Números de suerte: 7405

En general, esta semana deberás mover las energías en tu casa y prestar especial atención a tu habitación. Es importante no revelar tus planes o acciones para cambiar tu destino. También podrías experimentar cambios en tu vivienda y, sorprendentemente, tendrás una mudanza en tu futuro. Recuerda que nadie tiene control absoluto sobre sus hijos y no estás obligado a contarles todo si no lo deseas. Podrías sentir la necesidad de esconderte o pasar desapercibido en algún lugar para evitar ser visto por alguien. En cierta ocasión, después de un día agotador de trabajo, podrías decirle a alguien: “Hoy no, por favor”. En cuanto a la salud, es importante que revises tu dentadura. En cuanto al dinero, tendrás la oportunidad de llevar a cabo un negocio fácil y rápido que será muy positivo para ti. También experimentarás una sensación de abundancia y prosperidad. En el amor, te reunirás con amigos y experimentarás alegría al restaurar la armonía en un grupo. Además, se activará la energía del amor en tu vida. Recuerda que lo que no se muestra, no se vende.

MUJER: Buscarás asesoramiento en temas financieros y experiment