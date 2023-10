¿Sabes cómo transferir los BONOS a un familiar en el sistema Patria? Aquí te decimos #10Oct

¿Sabes cómo transferir los bonos a un familiar en el sistema Patria? ¿Necesitas enviar dinero a través del Monedero Patria, pero no puedes? Conoce en esta nota el paso a paso con los requisitos que debes cumplir para realizar transferencias a tus familiares.

Sigue estos pasos

Al ingresar a su cuenta, el usuario, para poder transferir los fondos a un familiar, o a un tercero, debe configurar la opción de transferencias a terceros o familiares. En este paso se debe registrar un número de teléfono certificado, es decir, vinculado a esta persona a través de Clavemóvil del Banco de Venezuela.

Con la realización de este registro, la persona deberá restablecer la contraseña, configurar las palabras de recuperación de la cuenta y luego agregar destinatarios al directorio y seleccionar la opción de Transferir.

A continuación, te decimos cuál es la razón detrás de esto y cómo hacer para lograr una transacción exitosa.

¿Por qué no puedo transferir desde mi Monedero Patria en 2023?

¿No puedes hacer transferencias? El Sistema Patria permite a los usuarios transferir saldo a sus familiares con normalidad; sin embargo, pueden experimentar una restricción temporal.

Esta medida de protección se implementa cuando se detecta un comportamiento irregular en los accesos a la plataforma que pueden ser causados por las siguientes razones: la persona que realiza la operación no cuenta con el saldo suficiente, no está registrado en el Directorio Personas o no cuenta con un parentesco con el receptor del monto.

Es importante que los venezolanos tengan en cuenta que esta medida es temporal y busca salvaguardar la cuenta de los beneficiarios.

¿Cómo transferir dinero a un familiar desde mi Monedero Patria?

El Monedero Patria permite transferir dinero a familiares de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Para esto, deberás seguir paso a paso el siguiente procedimiento: