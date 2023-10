Se estima que el 85% de los venezolanos tienen un salario mensual inferior a los US$ 300.

Según un estudio realizado por la firma Ecoanalítica, el 85% de los venezolanos gana menos de US$ 300 al mes. Esta cifra pone de manifiesto la difícil situación económica que enfrenta la población del país.

El informe también revela que el 11% de los ciudadanos obtiene entre US$ 300 y US$ 600 mensuales, mientras que un 2% reportó ingresos entre US$ 600 y US$ 1.000 y otro 2% percibió más de US$ 1.000 al mes.

Es importante resaltar que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el salario promedio en el sector privado del país es de aproximadamente US$ 161 al mes.

En cuanto al comportamiento del consumo, se observó una mejora durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo período del año anterior. Esto indica una posible recuperación económica en el país.

Además, en el Foro Perspectivas 2024 se destacó que los estados ubicados en la zona central de Venezuela experimentaron una mayor actividad económica. Sin embargo, en los estados Zulia y Bolívar, especialmente en Ciudad Guayana, se registró un descenso en el movimiento económico.

En términos de transacciones, Caracas fue la ciudad que concentró la mayor cantidad tanto de transacciones en moneda local como en divisas, representando el 45,7% del total. Valencia, en el estado de Carabobo, registró un 12% y Maracaibo, en el estado de Zulia, un 9,2%.

En resumen, los venezolanos enfrentan grandes desafíos económicos, con la mayoría de la población ganando menos de US$ 300 al mes. Aunque se observa una leve mejoría en el consumo y en la actividad económica en algunos estados, la situación económica del país sigue siendo complicada.

Con información de Primicia