Tequila vuelve con fuerza – Líder en deportes

Tequila, la destacada y ganadora del primer clásico del año, el Andrés Bello, ha vuelto a brillar al sumar otro clásico a su exitosa campaña. Entrenada por Ricky D’Angelo, quien tuvo un gran desempeño al llevarse cinco triunfos con el M.M., Tequila ha logrado su undécima victoria del año para Haras Los Caracaros.

Por otro lado, Strength Mask, bajo la excelente conducción de Johan Aranguren, ha vuelto a demostrar su nivel al ganar otro clásico en su destacada campaña. Este talentoso caballo, pupilo de Ramón García Mosquera y producto del Haras Los Samanes, se ha convertido en otro destacado representante de esta prestigiosa cuadra, la cual ha anunciado su subasta de yearlings para el 19 de octubre.

Practical Move, por su parte, ha regresado en gran forma en una carrera a su medida, preparándose para participar en la Breeders’ Cup Dirt Mile. Este potro, hijo de Practical Joke, era uno de los grandes favoritos para el Kentucky Derby antes de quedar fuera de acción luego de ganar el San Felipe Stakes y el Santa Anita Derby. Criado por Chad Brown y vendido como yearling en Keeneland por 90 mil dólares, Practical Move fue posteriormente revendido como dosañero en Ocala por 230 mil dólares. Actualmente, es entrenado por Tim Yakteen y montado por Ramón Vásquez.

La Lupa ha tenido una gran semana con dos nuevos ganadores clásicos, ambos dosañeros que compitieron en 1700 metros y lograron su segundo triunfo en tres salidas. Locked, hijo de Gun Runner, se llevó el Claiborne Breeders’ Futurity G1 en Keeneland, mientras que Muth, descendiente de Good Magic, se impuso en el American Pharoah Stakes G1 en Santa Anita, luciendo los colores de Zedan Racing. Con estos triunfos, La Lupa cuenta ahora con 38 ganadores clásicos de 65 a los que se les ha otorgado, alcanzando un éxito del 58%.

En otra parte del mundo, Doutor Sureño, un múltiple ganador clásico brasileño, se llevó el Latinoamericano en Argentina el pasado sábado. Este ejemplar, hijo del japonés Agnes Gold y nieto materno del grandioso Jefe de Raza Sunday Silence, es propiedad de Haras Moema, lo entrena Victorio Fornasaro y fue montado por José Severo. Los caballos brasileños han demostrado ser los más exitosos en este evento, con 12 victorias en las 39 ediciones, superando a los chilenos que suman 11. Es importante destacar que uno de estos caballos brasileños ganó en representación de Uruguay, por lo que a nivel de representación, Brasil y Chile estarían empatados con 11 triunfos cada uno.

Lamentamos profundamente la partida de la querida y respetada periodista deportiva Peggi Quintero, así como la de Luis Ramón Vera, quien ha estado vinculado al mundo hípico desde temprana edad y ha sido activo en las redes sociales. Ambos han dejado una huella en la comunidad hípica y serán recordados con cariño.

En cuanto a Frankie Dettori, quien se encuentra en el año de su anunciado retiro, continúa cosechando éxitos. Recientemente logró su victoria número 500 en el hipódromo inglés de Newmarket al montar a la campeona Inspiral, pupila de John y Thady Gosden e hija de Frankel, en el Sun Chariot Stakes G1. Esta yegua ha demostrado un gran desempeño con un récord de 12-8, de los cuales 11-7 han sido con Dettori como jinete, quien la ha conducido desde su segunda actuación luego de ganar en su debut.

En Nueva York, Timberlake, hijo de Into Mischief, se ha coronado como el nuevo ganador clásico dosañero al ganar el Champagne Stakes G1 en Aqueduct. Entrenado por Brad Cox y montado por Florent Geroux, este destacado ejemplar, criado en Kentucky por el St Elias Stables, fue vendido en Keeneland como yearling por 350 mil dólares. Timberlake ha logrado un récord de 4-2, y recientemente llegó en segundo lugar en el Hopeful, escoltando a Nutella Fella. Su madre es la irlandesa Pin Up, hija de Lookin At Lucky y nieta materna de Sadler’s Wells.

En la misma jornada, Just F Y I, hija del gran Justify, mantuvo su invicto al ganar el Frizette Stakes G1, el equivalente al Champagne para dosañeras. Esta yegua, propiedad de su criador George Krikorian y montada por Junior Alvarado bajo la dirección de Bill Mott, ha logrado dos victorias en dos actuaciones. Además, en la carrera anterior, Justify ganó el clásico Turf Classic con la yegua War Like Goddess, de 6 años, ante los machos en 2400 metros, sumando un impresionante récord de 17-11.

Por otro lado, Idiomatic continúa sumando éxitos y ha logrado su segundo clásico G1 consecutivo al imponerse en el Spinster Stakes G1 en Keeneland. Bajo la dirección de Brad Cox y montada por Florent Geroux, esta yegua de 4 años, hija de Curlin en Lockdown por First Defence, ha demostrado un desempeño destacado con un récord de 11-8, y se dirige hacia la Breeders’ Cup Distaff. En el Spinster Stakes, ganó fácilmente por más de 4 cuerpos sobre la chilena La De Vida, mientras que la campeona tresañera de 2022, Nest, no logró su mejor actuación y quedó en cuarto lugar.

En resumen, el mundo hípico ha estado lleno de emocionantes carreras y destacadas actuaciones. Los caballos Tequila, Strength Mask, y Practical Move han sumado nuevos clásicos a sus campañas, mientras que La Lupa ha celebrado el éxito de dos nuevos ganadores clásicos. Además, hemos presenciado el triunfo de Doutor Sureño en el Latinoamericano, así como los éxitos continuos de Frankie Dettori, Timberlake, Just F Y I, e Idiomatic. Sin embargo, también nos entristece la partida de la periodista deportiva Peggi Quintero y de Luis Ramón Vera, quienes han dejado un gran legado en el mundo hípico.