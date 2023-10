Aprende cómo vincular tu teléfono a la aplicación Ami Ven del Banco de Venezuela

Venezuela News

La aplicación Ami Ven, ya disponible para descargar en Google Play y Apple Store, llegó a sustituir a la tarjeta de coordenadas de los usuarios Banco de Venezuela.

Se trata de método de autenticación para las transacciones que la entidad bancaria invita a descargar. El objetivo es reforzar la seguridad en cada operación.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el Banco de Venezuela invitó a emplear la aplicación Ami Ven. Exhortó: “Comienza a generar tus claves dinámicas”.

La instancia compartió un material audiovisual a través del cual explica, en cuatro pasos, cómo el usuario puede registrar su dispositivo móvil. Al igual que la generación de sus claves dinámicas.

Selección la opción Vincular dispositivo

Introducir el usuario único y contraseña que el usuario emplea en BDVenlínea

Ingresar el código por mensajería de texto al número telefónico afiliado a Banco Móvil

Seleccionar enviar y generar la clave dinámica

Asimismo, si el usuario aún no tiene la app Ami Ven, para descargarla y hacer el proceso de vinculación debe ubicarla en Play Store o App Store e instalarla.

Posteriormente, debe abrirla y vincular el dispositivo, para introducir su usuario único y contraseña, sigue los pasos que explicó el Banco de Venezuela a través del video compartido en sus plataformas digitales.

The post ¿Sabes vincular tu teléfono a la aplicación Ami Ven del Banco de Venezuela? ¡Te lo explicamos! appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de Venezuela News