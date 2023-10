Jada Pinkett y Will Smith han estado separados desde 2016

La actriz Jada Pinkett Smith ha sorprendido al revelar que ella y su esposo, Will Smith, han estado viviendo “vidas completamente separadas” desde 2016. En un adelanto de su próximo especial en horario estelar de NBC News con Hoda Kotb, Pinkett Smith admitió que la pareja no había hecho pública su separación antes porque no se sentían “listos todavía”.

Según Pinkett Smith, ambos están tratando de descubrir cómo ser socios y aún no han encontrado la manera de presentar esto al público. “No nos habíamos dado cuenta de eso”, confesó la actriz.

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, llevan casados desde 1997, pero aún no han formalizado su divorcio legalmente. Durante el período en que han estado separados, su matrimonio ha sido objeto de escrutinio público.

En julio de 2020, el cantante August Alsina reveló que había tenido una relación sentimental con Pinkett Smith, algo que fue confirmado por la pareja durante un episodio de “Red Table Talk”. En ese momento, Pinkett Smith explicó que la pareja estaba pasando por un momento difícil cuando ocurrió el romance.

Además, el matrimonio enfrentó otro episodio controvertido durante los Premios de la Academia de 2022, cuando Smith abofeteó al presentador Chris Rock en el escenario después de que este hiciera una broma sobre la calvicie de Pinkett Smith, quien sufre alopecia.

En una entrevista con People, Pinkett Smith habló sobre el incidente y reveló que al principio pensó que era una parodia entre los dos hombres, pero se dio cuenta de que era real cuando vio la reacción de su esposo. La actriz también reveló que el matrimonio se fracturó debido a “muchas cosas” y que en 2016 ambos estaban agotados de intentarlo.

En cuanto a su futuro juntos, Pinkett Smith admitió que hizo una promesa de que nunca habría una razón para que ella y Smith se divorciaran, y hasta ahora no ha podido romper esa promesa.

Además de estas revelaciones, Pinkett Smith también se prepara para lanzar sus memorias tituladas “Worthy” el 17 de octubre, en las cuales profundiza sobre su matrimonio, su carrera y sus primeros años de vida.