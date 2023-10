La provocativa portada que ha generado controversia: Georgina Rodríguez en Vogue

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, ha sido protagonista de la portada doble de Vogue Portugal, la edición del país de origen del futbolista. Después de su aparición en el video musical de la canción “Energía Bacana” de Sebastián Yatra, la empresaria y modelo ha vuelto a cautivar con su presencia en esta famosa cabecera de moda.

En el reportaje titulado “¿No sabes quién soy? La edición de la fama”, Rodríguez muestra su belleza y estilo en varias imágenes. En una de ellas, se le ve sentada con un vestido de estampado abstracto en tonos café y ámbar, sosteniendo un libro. Con su gusto por la elegancia, luce una lujosa gargantilla de diamantes y aretes largos.

En otra de las portadas, la embajadora de varias firmas de lujo lleva puesto un pantalón de mezclilla ajustado y ligeramente acampanado, con una cazadora corta totalmente abrochada mientras sostiene lo que parece ser un bote de detergente junto a una lavadora. Su look se completa con un collar largo y un cinturón metálico.

Sin embargo, ha surgido cierta controversia entre sus seguidores debido a la aparente edición excesiva de la imagen. Algunos acusan a Rodríguez de abusar de los filtros, señalando que la foto está tan editada que no parece ella. Comentarios como “Te hicieron un súper retoque, tú tienes curvas, y aquí no. Qué mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas” han inundado las redes sociales.

Es comprensible que esta supuesta edición llame tanto la atención, ya que Rodríguez siempre ha mostrado orgullosamente sus curvas en ceñidos vestidos en eventos como Venecia o Cannes.

Esta aparición en Vogue Portugal ha generado gran expectación y ha puesto en debate los estándares de belleza y los retoques digitales en la industria de la moda. Aunque la controversia puede opacar su presencia en la revista, Georgina Rodríguez continúa destacando como una figura relevante en el mundo de la moda y el estilo.

