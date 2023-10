No hemos participado ni estamos involucrados en las negociaciones.

María Corina Machado, candidata a las primarias de la oposición, ha dejado claro que ni ella ni su organización han formado parte de las negociaciones que la plataforma unitaria de la oposición intenta reactivar con el gobierno de Nicolás Maduro.

En la presentación de su plan de gobierno, Machado afirmó que no podía opinar sobre algo de lo que no era parte. “No hemos sido ni somos parte de las negociaciones previas ni de la actual. Por eso no puedo opinar sobre ello. Nuestro propósito va más allá de quitar una inhabilitación”, respondió a los periodistas presentes en el acto.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela destacó que su trabajo y campaña se centran en la construcción de un poder ciudadano que se fortalecerá en las primarias.

Respecto a su inhabilitación política, Machado expresó que las decisiones políticas injustas serán enfrentadas con una fuerza ciudadana democrática que se está acumulando dentro y fuera del país. Sin embargo, señaló que cambiar el país es su principal preocupación y no la inhabilitación en sí.

“No soy presionable”

La candidata también evitó profundizar sobre la renuncia de Henrique Capriles, quien argumentó que su inhabilitación política le impedía continuar en la contienda por la candidatura presidencial de la plataforma unitaria. “Soy absolutamente respetuosa de la decisión de cada ciudadano y candidato. No haré comentarios sobre otras candidaturas porque es irrespetuoso. Yo no soy presionable. Vamos hasta el final. La primaria es de la gente. Esto es suyo y es imparable. Quedan 10 días y la tarea aún no está concluida. Hay mucho por hacer”, afirmó Machado.

Machado aseguró que durante sus recorridos por el país ha comprobado que el chavismo ha perdido su base social, lo cual se refleja en la incorporación de dirigentes de base a su opción como candidata presidencial opositora. “Cuando el cambio comienza a producirse, como está ocurriendo en la Venezuela de hoy, los actores comienzan a cambiar racionalmente sus posiciones. El chavismo ha perdido su base social”, aseguró.

Añadió que personas que antes formaban parte de las redes de control y subsistencia del chavismo ahora se presentan en las actividades de Machado en las regiones, a pesar de los riesgos que eso conlleva.

Vuelve la negociación

Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo, informó recientemente sobre los contactos entre el chavismo y la oposición, gestionados por Estados Unidos, para retomar las negociaciones que se iniciaron en 2021 en México y buscar acuerdos sobre garantías electorales para 2024 y 2025.

Entre los puntos discutidos previamente se encontraba el compromiso del chavismo de no interferir en las primarias del 22 de octubre, así como la liberación de 100 presos políticos.