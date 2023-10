Solomon Bates: “Tigres fue siempre mi primera elección”

Los Tigres de Aragua aseguran a Solomon Bates para la temporada 2023-2024

El pitcheo es clave en el juego del béisbol, y los Tigres de Aragua no dejaron pasar la oportunidad de asegurarse los servicios de Solomon Bates, quien demostró ser un acierto la temporada pasada. Bates ha decidido repetir con el equipo para la próxima temporada, y tanto los fanáticos como el equipo están emocionados con esta noticia.

El lanzador derecho ya se encuentra entrenando con el equipo en Maracay, junto a sus compatriotas Adam Hofacket, Austin Drury y Alex Reyes. Bates expresó su felicidad por estar de vuelta y su emoción por el apoyo de los fanáticos y del equipo. “Esta era mi primera opción para regresar este año. Estoy contento de poder crecer y experimentar esto una vez más”, declaró Bates al departamento de prensa de los Tigres de Aragua.

Durante la temporada pasada, Bates tuvo un registro de 1-0 en cinco aperturas en la ronda regular, con una efectividad de 4.15 y 14 ponches. Además, ganó uno de los juegos del comodín ante los Bravos de Margarita y tuvo tres inicios en la Ronda Robin, con un récord de 0-1 y 13 ponches. “Estar aquí me ha ayudado a desarrollarme como lanzador. Me ha enseñado a ser más completo y no solo un lanzador predecible”, afirmó el diestro.

Antes de unirse a los Tigres de Aragua, Bates jugó en la Liga Independiente con los Sioux City Explorers, donde tuvo un récord de 10-6 y 50 ponches en 126.0 entradas lanzadas. Ahora, su objetivo es destacar nuevamente en el equipo y seguir creciendo como jugador. “Quiero dominar el juego, seguir creciendo y asegurarme de irme siendo una versión mejorada de mí mismo”, concluyó el joven lanzador de 26 años.

Con la incorporación de Solomon Bates, los Tigres de Aragua fortalecen su pitcheo de cara a la próxima temporada. Los fanáticos esperan con ansias verlo en acción y confían en que su talento y determinación serán clave para llevar al equipo a la victoria.