Venamcham: El intercambio comercial alcanza los US$ 2.600 millones

El gerente general de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), Luis Vicente García, destacó el “efecto Chevron” como el responsable del aumento en las cifras de la balanza comercial entre Venezuela y Estados Unidos durante el primer semestre de 2023. Según García, dicha balanza alcanzó los US$ 2.600 millones, en comparación con los US$ 1.300 millones registrados hace un año.

El representante de Venamcham resaltó un crecimiento del 110% en el monto de las exportaciones desde Venezuela hacia Estados Unidos, afirmando que aún se trata de cifras relativamente pequeñas en comparación con los niveles alcanzados en 2012, cuando la balanza comercial entre ambos países se situaba entre los US$ 50.000 y US$ 60.000 millones.

García enfatizó la importancia del “efecto Chevron” en el crecimiento de las exportaciones venezolanas. Además, señaló que las exportaciones petroleras representaron US$ 1.200 millones durante el primer semestre, lo que equivale al 87% del total de las exportaciones.

En cuanto a las importaciones petroleras, García mencionó que estas alcanzaron los US$ 170 millones en el primer semestre, representando el 18% de las importaciones, mientras que el resto, más de US$ 1.000 millones, corresponden a importaciones no petroleras, lo que representa el 85% del monto total de la balanza.

A pesar de la desaceleración económica que experimenta Venezuela, García expresó que las expectativas son que tanto las exportaciones como las importaciones repunten en el segundo semestre del año.

