Will Smith y Jada Pinkett Smith, separados desde hace siete años: Un análisis de su relación actual.

Will Smith y Jada Pinkett Smith, una de las parejas más famosas de Hollywood, han estado separados desde hace siete años, según reveló la actriz y empresaria en una reciente entrevista. Esta confesión ha causado una gran confusión entre sus seguidores, ya que a pesar de no considerarse una pareja, aún no han iniciado los trámites de divorcio, lo que significa que legalmente siguen siendo esposos.

Aunque llevan vidas completamente separadas, Jada Pinkett Smith explicó que no habían encontrado el momento adecuado para hacer público su distanciamiento. “Todavía estamos intentando encontrar la manera de ser compañeros y saber cómo presentarlo a la gente. Hice una promesa de que nunca habría razón para pedir el divorcio”, afirmó la actriz.

El anuncio de la separación llega después de varias polémicas y noticias de engaños e infidelidades. En 2020, se hizo pública una relación extramatrimonial de Jada Pinkett con August Alsina, aunque ella afirmó que mantenían una relación abierta con Will Smith. “Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente, sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”, agregó.

Además, Jada Pinkett Smith reveló detalles sobre los Premios Oscar 2022, donde ocurrió el controversial bofetón de Will Smith a Chris Rock. Según la actriz, asistieron a ese evento como familia y no como pareja. “Pensé, no hay manera de que Will lo golpee. No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia”, expresó.

En cuanto a sus hijos, Jada destacó que la han estado ayudando durante la separación. “Mis hijos son pequeños gurús. Me han enseñado un profundo sentido de aceptación”, señaló la actriz.

Para conocer más detalles sobre la relación de Will Smith y Jada Pinkett Smith, se espera la publicación del libro de la actriz titulado “Worthy” el 17 de octubre.

Con información de venezuela-news.com