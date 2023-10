Bad Bunny lanza nuevo disco para sus “fans reales” #13Oct

Bad Bunny lanza nuevo disco para sus “fans reales”. El artista puertorriqueño Bad Bunny ha presentado este viernes 13 de octubre su quinto disco: Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Un trabajo que incluye 22 nuevas canciones y que cuenta con la colaboración de más de una decena de artistas internacionales, la mayoría de ellos compatriotas, lo que hará las delicias de todos sus seguidores.

El recientemente galardonado con siete premios Billboard de la Música Latina adelantó hace unos días dos de los temas (Where she goes y Un preview), a los que se suman ahora otros 20 hasta ofrecer 81 minutos de música.