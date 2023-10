¡Bad Bunny se adentra en el trap y mucho más! Descubre su nuevo álbum con increíbles colaboraciones en todas las plataformas.

Venezuela News

El cantante puertorriqueño Bad Bunny lanzó su séptimo álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, en todas las plataformas de música. El álbum cuenta con varias colaboraciones y marca una nueva etapa en la carrera del reconocido cantante.

El primer tema del álbum, titulado “Nadie Sabe”, es una descripción de las últimas experiencias del cantante, incluyendo el polémico momento en el que lanzó el celular de un fan. En la canción, Bad Bunny habla sobre la presión que enfrenta como artista debido a la fama y se sincera sobre las motivaciones detrás de su música.

Aunque muchos seguidores esperaban un álbum de trap puro, Bad Bunny explora diversos estilos en este trabajo. Sin embargo, algunas de las canciones del álbum evocan la esencia del Bad Bunny que sus seguidores conocen y aman.

En Spotify y YouTube, las canciones del álbum son acreditadas únicamente a Bad Bunny, pero en realidad cuenta con varias colaboraciones. Aquí presentamos las colaboraciones destacadas del álbum:

Nadie sabe lo que va a pasar mañana

NADIE SABE – Bad Bunny

MÓNACO – Bad Bunny

FINA – Bad Bunny ft. Young Miko (voces de Tego Calderón)

HIBIKI – Bad Bunny ft. Mora

MR. OCTOBER – Bad Bunny

CYBERTRUCK – Bad Bunny

VOU 787 – Bad Bunny

SEDA – Bad Bunny ft. Bryant Myers

GRACIAS POR NADA – Bad Bunny

TELEFONO NUEVO – Bad Bunny ft. Luar La L

BABY NUEVA – Bad Bunny

MERCEDES CAROTA – Bad Bunny ft. YOVNGCHIMI

LOS PITS – Bad Bunny

VUELVE CANDY B – Bad Bunny

BATICANO – Bad Bunny

NO ME QUIERO CASAR – Bad Bunny

WHERE SHE GOES – Bad Bunny

THUNDER Y LIGHTNING – Bad Bunny ft. Eladio Carrión

PERRO NEGRO – Bad Bunny ft. Feid

EUROPA – Bad Bunny

ACHO PR – Bad Bunny ft. Ñengo Flow, De la Guetto, Arcángel

UN PREVIEW – Bad Bunny

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” es un álbum compuesto exclusivamente por versiones Visualizer, a excepción de las canciones previamente lanzadas como “Where She Goes” y “Un Preview”.

Anteriormente, el artista había estado experimentando con nuevos estilos musicales entre su Puerto Rico natal y la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Bad Bunny había adelantado que este nuevo disco podría ser “el más personal de su carrera hasta la fecha”, según mencionó en una entrevista con Vanity Fair.

