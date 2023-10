Masacre y Violación Masiva de los Derechos a la Vida del Pueblo Palestino bajo el Gobierno de Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció la situación en Medio Oriente como una masacre y una violación masiva de los derechos a la vida del pueblo palestino.

Asimismo, Maduro declaró desde la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar en Caracas que “el Bolivarianismo no puede callar frente a la injusticia”.

El presidente venezolano exigió un cese al fuego y que se establezca una negociación basada en los acuerdos de las Naciones Unidas y se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El conflicto regional

El canciller de Venezuela, Yván Gil, condenó el lanzamiento de misiles desde Israel en un comunicado. Los ataques causaron graves daños en los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo.

El comunicado de Venezuela afirma que el “ataque a instalaciones civiles es un acto que agrava la situación generada en la región, luego de las crueles y mortíferas acciones bélicas” en la Franja de Gaza.

