Michael Caine, el legendario actor, anuncia su retiro después de 70 años de una exitosa carrera.

El icónico actor británico, Michael Caine, de 90 años de edad, ha anunciado su retirada de la industria cinematográfica después de una carrera de siete décadas. Su última película, “The Great Escaper”, ha sido aclamada por la crítica y marca el fin de una trayectoria en la que ha participado en más de 160 películas, interpretando desde personajes manipuladores hasta científicos mentirosos.

A lo largo de su carrera, Caine ha sido reconocido por su talento con seis nominaciones a los premios Oscar de Hollywood. En 1986, recibió la codiciada estatuilla por su papel en “Hannah y sus hermanas”, dirigida por Woody Allen, y en el año 2000 ganó nuevamente el premio por su actuación en “Las normas de la casa de la sidra”.

En una entrevista con la BBC Radio 4, Caine declaró: “He estado diciendo que me iba a retirar durante mucho tiempo. Bueno, ahora es el momento. Acabo de hacer una película en la que interpreté el papel principal y recibió críticas increíbles… ¿Qué más puedo hacer que supere eso?”.

“The Great Escaper”, estrenada el 6 de octubre en el Reino Unido, narra la historia real de Bernie Jordan, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que escapa de la residencia de ancianos en la que vive para asistir a la ceremonia conmemorativa del 70 aniversario del Desembarco de Normandía en 1944. En esta película, Caine comparte reparto con la fallecida Glenda Jackson, quien murió a los 87 años en junio pasado.

En cuanto a su retiro, Caine manifestó: “Los únicos papeles que me ofrecen ahora son de hombres de 90 años, o quizás de 85. No serán personajes principales, ya que no hay protagonistas de esa edad. En el cine, los protagonistas son jóvenes, seductores. Así que decidí que lo mejor es marcharme”.

Maurice Joseph Micklewhite, conocido como Michael Caine, nació el 14 de marzo de 1933 en el sur de Londres, en una familia de escasos recursos.