Renuncia a su cargo la Vicepresidenta para las primarias en Guárico

La vicepresidenta de la Junta Regional de la Comisión Nacional de Primarias por el estado Guárico, Darlene Zambrano, ha presentado su renuncia al cargo. El anuncio fue realizado el pasado 13 de octubre a través de la red social X.

Zambrano explicó que su renuncia se debe a las inconsistencias en la organización y logística del proceso. “Me he visto en la necesidad de renunciar a tan merecido cargo”, declaró la dirigente.

“En reiteradas oportunidades he visto que las cosas no se están llevando como deben ser”, puntualizó Zambrano. La cita para las primarias se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, por lo que no se podrán subsanar los inconvenientes rápidamente.

A pesar de su renuncia, la vicepresidenta regional por el estado Guárico desea que “se concluyan las primarias, primarias libres, claras, limpias” y que “todos los venezolanos puedan votar y elegir un candidato para seguir en democracia”, afirmó en el video compartido.

La decisión de Darlene Zambrano se suma a otras renuncias presentadas por miembros de las Juntas Regionales de la Comisión Nacional de Primarias en La Guaira, Guárico, Apure y Falcón.

