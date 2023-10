Venezuela pone fin a la racha ganadora de Brasil

El empate que consiguió Venezuela ante Brasil tiene sabor a triunfo. Con ese marcador igualado, la Vinotinto le cortó una racha de victorias que tenía La Canarinha jugando como local en las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección brasileña mantenía un récord de 15 victorias como local solo en la fase de Eliminatorias, es decir, más de 7 años de invicto perfecto.

La última vez que Brasil no sumó de a tres puntos fue en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, cuando empató ante Uruguay el 26 de marzo de 2016.

Asimismo, este ha sido el tercer empate entre Venezuela y Brasil en toda la historia. La última vez que Venezuela obtuvo un empate ante la Verdeamarela fue el 15 de octubre de 2009 por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Sudáfrica 2010.

Otro dato curioso es que la Vinotinto hasta ahora es la única selección en toda la historia de las Eliminatorias sudamericanas que llega a los últimos 10 minutos de partido perdiendo como visitante y logra conseguir el empate.

Además, con este empate ante Venezuela, la Verdeamarela perdió su liderazgo en la tabla de posiciones. Le cedió el puesto a una Argentina que se mantiene invicta hasta el momento. Mientras que Venezuela está en el sexto lugar con cuatro puntos, misma cantidad de puntos que su próximo rival, Chile y que Uruguay.

Luego del compromiso, el entrenador de la selección venezolana, Fernando “Bocha” Batista, resaltó que el partido frente a Brasil iba a estar complicado:

“Sabíamos a dónde veníamos a jugar, lo que es Brasil y la cantidad de sus grandes jugadores. Desde el primer minuto se lo dije a los muchachos, que nosotros no veníamos a pasear acá ni a ver qué iba a hacer el rival”, señaló.

También comentó que en el segundo tiempo el equipo empezó a agarrar más el balón y entrar en ambiente hasta que llegó la alegría del gol de Eduard Bello.

Por otra parte, el seleccionador de Brasil, Fernando Diniz, en rueda de prensa manifestó que su equipo cometió una serie de errores y por eso el partido quedó con ese resultado.

“Cometimos errores al finalizar las jugadas. Creamos momentos para marcar 2, 3, 4 goles, pero no lo hicimos. Y perdimos algunos contraataques que no debíamos. En el gol de Venezuela fallamos en algo que no debería haber fallado”, sentenció.