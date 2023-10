Alicia Machado: “Telemundo no me acepta”

La reconocida exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, se encuentra atravesando una etapa laboral complicada debido a las recientes revelaciones sobre su pasado. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Machado reveló que la directiva de Telemundo no quedó satisfecha con sus declaraciones en el reality show “Secretos de las Indomables”, transmitido por Canela TV, especialmente cuando acusó a José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, de ser maltratador.

La talentosa actriz detalló que recibió la noticia de que Telemundo había decidido prescindir de sus servicios debido a la controversia generada por sus palabras, lo cual la tiene profundamente molesta. “Me impactó mucho que me dijeran que ya no me querían en Telemundo, simplemente porque no les agrada lo que digo en el reality. Esto ha perjudicado mi imagen en muchos aspectos y mi contrato llegó a su fin por lo que expresé”, confesó Alicia, al borde de las lágrimas.

Durante su participación en “Secretos de las Indomables” (Canela TV), la exreina de belleza aseguró que el hijo de Joan Sebastián la había agredido físicamente durante una discusión que tuvieron años atrás, lo que generó en ella un profundo temor hacia él.

