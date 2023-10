Scherzer es seleccionado para formar parte del roster de los Rangers

El estelar lanzador de los Rangers, Max Scherzer, quien ha estado ausente debido a una distensión en el músculo del hombro derecho desde el 13 de septiembre, ha sido agregado al roster de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes del juego del domingo contra los Astros.

Scherzer ha tenido un rendimiento destacado con una efectividad de 3.20 en ocho aperturas desde que se unió a los Rangers en la Fecha Límite de cambios. Jordan Montgomery y Nathan Eovaldi ya están programados para abrir los dos primeros partidos de la Serie de Campeonato, por lo que Scherzer podría hacer su debut en esta postemporada en el Juego 3.

Por otro lado, Jon Gray, quien había estado fuera de acción debido a una distensión en el antebrazo derecho desde el 28 de septiembre, también ha sido agregado al roster de la Serie de Campeonato. El derecho lanzó una sesión de bateo en vivo después del entrenamiento de los Rangers en el Minute Maid Park el sábado.

Gray tuvo una temporada irregular, finalizando con una efectividad de 4.12 y ubicándose en el segundo lugar del staff de pitcheo de los Rangers en términos de entradas lanzadas (157.1) y ponches (142) antes de su lesión.

El manager Bruce Bochy mencionó después de la Serie Divisional de la Liga Americana que es poco probable que Gray abra un juego, pero podría ser utilizado desde el bullpen.

Con la inclusión de Scherzer y Gray en el roster, los lanzadores Brock Burke y Matt Bush quedaron fuera del mismo. El relevista diestro Jonathan Hernández sigue de baja debido a una distensión en el costado derecho.

A continuación, se presenta el roster de 26 jugadores de los Rangers para la Serie de Campeonato de la Liga Americana:

Pitchers (13):

– Cody Bradford, LZ

– Aroldis Chapman, LZ

– Dane Dunning, LD

– Nathan Eovaldi, LD

– Jon Gray, LD

– Andrew Heaney, LZ

– José Leclerc, LD

– Jordan Montgomery, LZ

– Martín Pérez, LZ

– Josh Sborz, LD

– Max Scherzer, LD

– Will Smith, LZ

– Chris Stratton, LD

Jugadores de posición (13):

– Evan Carter, OF

– Adolis García, OF

– Mitch Garver, C

– Robbie Grossman, OF

– Austin Hedges, C

– Jonah Heim, C

– Travis Jankowski, OF

– Josh Jung, 3B

– Nathaniel Lowe, 1B

– Corey Seager, SS

– Marcus Semien, 2B

– Josh Smith, INF

– Leody Taveras, OF

Fuente: Las Mayores