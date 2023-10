Beneficios de pensión para peloteros basados en su tiempo en juego

En una nueva edición de Días del Correo, José Gómez de Banning, California, plantea la siguiente pregunta: “¿No afecta a los equipos mejor clasificados la inactividad de cinco días antes de su postemporada?”. Es posible que así sea, pero el comisionado Rob Manfred y sus socios de ESPN y FOX están considerando un cambio en el sistema aplicado este año.

Otro lector, Danilo Rodríguez de Puerto La Cruz, se pregunta: “¿Qué le recomendaría usted a esos peloteros de Grandes Ligas que usan barbas tan feas y ridículas?”. Parece que estos jugadores creen que lucen bien con ese estilo, pero personalmente no les recomendaría nada, ya que parecen seguir una moda sin tener personalidad propia. En cuanto a la palabra “culopicoso”, que también menciona Danilo, es un término que se utiliza para referirse a alguien que se inquieta cuando le pica algo. Aunque aún no está aceptada por la Real Academia de la Lengua, es posible que pronto lo esté.

Lisandro Ramírez P. de Aguas Calientes nos pregunta sobre el acto de elevación al Salón de la Fama del Béisbol mexicano este año. El evento se llevará a cabo el jueves nueve de noviembre a las siete de la noche, en la elegante sede de Monterrey, Nuevo León.

Tony Goncalves de Caracas plantea una interesante duda: “Si un equipo prepara una alineación estratégica frente a un lanzador en particular, pero a última hora cambian a ese pitcher, ¿es correcto?”. Sí, es correcto. En ese caso, el otro mánager también tiene la opción de modificar su alineación.

En otro escenario del juego, Romel J. Millán R. de Puerto La Cruz nos cuenta una situación particular: “Tres corredores en las bases, un out, segunda entrada del último inning, pizarra empatada. Conectan un fly al outfield y el corredor de tercera llega safe a home. Sin embargo, el mánager a la defensiva apela al corredor de segunda, ya que salió a tercera sin repisar la base. Decretan out y anulan la carrera. El juego continúa empatado. ¿Es correcto eso?”. Sí, es correcto según las reglas del juego.

Por último, José G. Salinas T. de Cumaná nos consulta acerca de los beneficios para los peloteros de Grandes Ligas, como el cobro de la pensión y posibles compensaciones por ser incluidos en el Salón de la Fama. Un jugador puede comenzar a recibir pensión después de un día de haber debutado en las Grandes Ligas, aunque el monto dependerá del tiempo que haya jugado. Respecto a Cooperstown, no se otorgan pagos por ser incluido en el Salón de la Fama.

¡Agradezco a la vida por haberme dado tanto, incluso lectores como tú!