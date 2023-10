Descubre el bono de 40 dólares que Patria está ofreciendo: ¡Aprovecha esta oportunidad!

Venezuela News

El Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha comenzado a pagar un bono de 40 dólares a través del Carnet de la Patria desde el pasado viernes 13 de octubre.

La cuenta Carnet de la Patria, en redes sociales, ha informado sobre el inicio del pago del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a octubre 2023.

Este bono, otorgado a través del Sistema Patria, está dirigido exclusivamente a trabajadores y funcionarios del sector público, activos o jubilados, como parte del esfuerzo para proteger el bienestar social del pueblo.

El monto del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de octubre es de 1.400 bolívares, equivalente a 40,17 dólares según la tasa de cambio actual fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Inicia el pago del #BonoContraLaGuerraEconómica Octubre 2023, aprobado por el presidente @NicolasMaduro.

Este beneficio va dirigido a trabajadores y funcionarios públicos, como parte del esfuerzo para proteger el bienestar social del pueblo.#MisiónNevadoEsAmor #14Oct pic.twitter.com/QlrbxhkmWv — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) October 14, 2023

¿Cómo recibir el Bono contra la Guerra Económica?

Los trabajadores deben llenar una encuesta en el perfil de cada usuario en la Plataforma Patria y actualizarla periódicamente para mantenerse activos en el sistema.

Ingresa a la página web de Patria con tu usuario y contraseña. En la parte superior derecha, haz clic en “Perfil”. Selecciona “Laboral” en la barra que aparece del lado izquierdo. Completa los datos que solicita la plataforma: datos laborales y zona donde laboras. Haz clic en “Aceptar” una vez que hayas completado los datos.

Listo, siguiendo estos cinco pasos podrás registrar los datos laborales para recibir el Bono contra la Guerra Económica.

Foto: Captura de pantalla de la plataforma Patria

Vale destacar que los datos incluidos son verificados automáticamente con la nómina de la institución o empresa.

