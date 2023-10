Disney conmemora su centenario con el espectáculo “Wish”

La película “Wish” busca encarnar el ADN de Disney, combinando la maestría de la animación con una historia que redefine el valor de los deseos. El equipo detrás de “Frozen” se reunió nuevamente con la tarea de crear un proyecto que honre el legado de Disney.

Peter Del Vecho, productor de “Frozen” y “Raya and the Last Dragon”, expresó que fue un privilegio ser parte de esta historia y una gran responsabilidad. Después de preguntar a varias personas del estudio qué significaba Disney para ellos, llegaron a la conclusión de que el ADN de Disney se encuentra en el acto de pedirle un deseo a las estrellas, inspirado en la canción “When You Wish Upon a Star” de la película “Pinocchio”.

La creadora y codirectora de “Frozen”, Jennifer Lee, se embarcó en la tarea de escribir una nueva historia desde cero. La historia de “Wish” se centra en Asha, una joven valiente del Reino de Rosas, que lucha contra el Rey Magnifico, interpretado por Chris Pine. Asha emprende un viaje de autoconocimiento acompañada de su amigo Valentino y una estrella que recuerda a Mickey Mouse.

La película se configura como un clásico cuento de hadas, con referencias a las películas de princesas y con una mezcla de la técnica de acuarela utilizada en películas clásicas de Disney y la tecnología actual. Chris Buck, director de “Frozen” y “Tarzan”, codirige “Wish” junto con Fawn Veerasunthorn.

La película tiene su estreno previsto para el 22 de noviembre y cuenta con composiciones musicales originales de Julia Michaels, interpretadas por Ariana DeBose en el papel de Asha.