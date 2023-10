Identifican a la mujer responsable de llevarse el cuerpo sin vida de El Puma JR

Javier Ceriani, presentador del programa Chisme no Like, anunció en su última emisión una exclusiva sobre el paradero del cadáver de Juan José Rodríguez Hurtado, conocido como “El Puma jr.” Durante el programa transmitido en YouTube junto a Elisa Beristain, Ceriani reveló que el equipo de reporteros viajó hasta Pereira, Colombia, donde supuestamente falleció el hijo no reconocido del famoso cantante venezolano.

Según lo informado por Chisme no Like en su edición del lunes, el cadáver de Juan José Rodríguez Hurtado fue reclamado por una mujer, tal y como lo había sugerido Gladys Gutiérrez, viuda del supuesto hijo no reconocido, en un comunicado en el que solicitó a las autoridades colombianas que abrieran una investigación criminal. En el comunicado, Gutiérrez afirmaba que dos mujeres se habían hecho pasar por sus hijas, pero se constató que Rodríguez Hurtado nunca tuvo descendencia.

De acuerdo con lo relatado en el programa, el cuerpo fue retirado por Madelyn Andrade, una de las dos hijas que “El Puma jr.” tuvo en Miami con una de sus seis esposas, Luisa Aguirre. Andrade se presentó en la funeraria con los documentos necesarios, incluyendo la partida de nacimiento, y pagó 6 mil dólares para llevarse el cadáver de su padre.

Además, en la misma emisión de Chisme No Like se aseguró que “El Puma jr.” murió de un infarto mientras se encontraba en un hotel en Pereira con su novia colombiana, llamada Luciana. También se mencionó que su hermano de adopción, Oswaldo Rodríguez, quien le dio su apellido artístico, intentó auxiliarlo durante el incidente.

Por otro lado, Madelyn Andrade publicó en Facebook una emotiva dedicatoria a su fallecido padre, acompañada de fotos que confirmarían su vínculo familiar. En su mensaje, destacó que en los últimos años habían estado distanciados y lamentó no haber tenido una explicación clara sobre dicha distancia. A pesar de la tristeza por su partida, Andrade expresó que respetó las decisiones de su padre.

