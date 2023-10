Martin Scorsese muestra la convulsionada realidad actual en ‘Killers of the Flower Moon’

El reconocido director Martin Scorsese, además de su vasta filmografía, es un verdadero apasionado del cine. Su amor por este arte lo llevó a fundar hace más de tres décadas “The Film Foundation”, una organización dedicada a la preservación de los archivos cinematográficos estadounidenses.

Pero no solo eso, Scorsese también es un magistral contador de historias, con anécdotas y personajes que parecen sacados de una película. En una reciente visita a la Ciudad de México para promocionar su nueva película “Killers of the Flower Moon”, el aclamado director ofreció una conferencia de prensa y concedió una entrevista exclusiva a CNN en Español.

Durante la entrevista, Scorsese abordó diversos temas, desde sus motivaciones para seguir trabajando a los 80 años, hasta la situación actual de la sociedad y cómo su última película refleja esta realidad convulsa.

“Killers of the Flower Moon” es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por David Grann, considerada como uno de los crímenes más siniestros en la historia de Estados Unidos. La historia se centra en una serie de asesinatos cometidos contra miembros adinerados de la comunidad indígena de la Nación Osage en la década de 1920, después de que se descubriera petróleo en su territorio.

Scorsese afirmó que la historia de su película refleja el mundo actual, aunque aclaró que la comenzó antes de que surgieran muchos de los problemas actuales. Según el director, la clave para superar estos tiempos convulsos es respetar la dignidad de los demás y evitar la codicia.

En la entrevista, Scorsese también habló sobre sus colaboraciones duraderas con el actor Leonardo DiCaprio y el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, quienes han trabajado juntos en varias ocasiones.

Con su amplia experiencia y su pasión por el cine, Martin Scorsese continúa dejando su huella en la industria cinematográfica con cada nueva película que realiza.