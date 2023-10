La opinión de Will Smith sobre el libro de su actual esposa.

El actor Will Smith ha compartido su opinión sobre las nuevas memorias de su esposa Jada Pinkett Smith, que han generado gran interés mediático tras revelar que están separados desde 2016. Estas revelaciones forman parte del libro “Worthy”, escrito por Pinkett Smith.

Durante la participación de Pinkett Smith en el programa “On Purpose with Jay Shetty”, que se estrenó recientemente, el presentador leyó una carta que afirmó era de Smith. “Te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más”, leyó Shetty en voz alta. Pinkett Smith respondió riendo: “Sabe que no puedo tomar Merlot”. El presentador comentó que era un gesto precioso y la actriz bromeó diciendo que por eso no puede divorciarse de ese bromista.

Las memorias de Jada Pinkett Smith han generado gran expectativa y han dado lugar a múltiples titulares en los medios de comunicación. El libro, titulado “Worthy”, revela detalles sobre su relación con Will Smith y otros aspectos de su vida personal.

