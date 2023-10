John Stamos, reconocido actor, valientemente comparte su experiencia de abuso sexual durante su infancia.

El reconocido actor John Stamos reveló en una reciente entrevista que fue víctima de abuso sexual cuando era niño. Durante una conversación con People, Stamos brindó más detalles sobre este traumático episodio que narra en su próximo libro de memorias titulado “If You Would Have Told Me”. El actor describió cómo una niñera cometió este delito en su contra, dejando una profunda marca en su vida.

Stamos recordó que tenía entre 10 y 11 años cuando ocurrió el abuso, y en aquel momento decidió guardar silencio sobre el incidente. “Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo”, confesó el actor. Aunque Stamos admitió que siempre tuvo presente este doloroso recuerdo, fue a través de la escritura de su libro que logró darse cuenta de que había sido víctima de una mala conducta.

El representante de Stamos confirmó la veracidad de la historia cuando CNN contactó al actor. Actualmente, Stamos, de 60 años de edad, es padre de un niño de cinco años llamado Billy, a quien comparte con su esposa Caitlin McHugh. El actor aseguró que proteger a su hijo es su máxima prioridad y que cualquier intento de abuso hacia él sería enfrentado de manera contundente.

La lucha contra el abuso infantil es una causa que Stamos ha defendido durante más de 20 años al ser embajador de ChildHelp, una organización que brinda apoyo a las víctimas de abuso a través de programas de educación, tratamiento y prevención.

“If You Would Have Told Me”, la autobiografía de Stamos, será lanzada el 24 de octubre y se describe como una historia universal sobre la amistad, el amor, la pérdida y el coraje de volver a abrazar el amor. El actor expresó su deseo de ser completamente transparente en este libro, compartiendo su experiencia personal con el fin de concientizar sobre el abuso infantil.

