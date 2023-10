Magisterio en Nueva Esparta considera importante proceso de Primaria

A tres días de la realización del proceso de Primaria, el Magisterio en Nueva Esparta estima oportuna la participación de sus agremiados por cuanto toda acción ciudadana conlleva a ratificar el derecho a participar libremente.

Fermín Rivero, presidente de Fenatev y coordinador del Comando Intersindical del Magisterio en la región, hizo un llamado a los docentes para que cumplan con esta actividad electoral, pues lo consideran como un deber en el sentido de la búsqueda que tiene el país de cambiar la políticas económicas, sociales y laborales.

El pronunciamiento lo hizo en el marco de una nueva asamblea de docentes en la Casa del Maestro, donde precisamente analizaron la política de pago de lo correspondiente al final del año.

En tal sentido Rivero dijo que rechazan la política de pagos fraccionados que viene haciendo el Gobierno Nacional, porque no permite a los beneficiarios solventar, ni medianamente, alguna de sus carencias, por el contrario, aseguran que so monto que no alcanzan sino para alguna situación de rutina.

“Hace días se hizo el pago del primer mes de aguinaldo, si es que se puede llamar así, porque cancelar una porción de entre 800 y mil 500 bolívares es algo que nos lleva a más pobreza, anteriormente se hacia en un solo pago pero ahora de esta manera dividida no nos resulta”, dijo, al referirse al pago de bonificaciones de fin de año establecida en 4 partes siendo la última a mediados del mes de diciembre.