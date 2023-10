Néstor Corredor asumirá el puesto de manager de las Águilas del Zulia, en sustitución de Pat Listach

Venezuela News

A solo unos días del inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ya se están produciendo cambios en los equipos, y es que Néstor Corredor asumirá el puesto de Pat Listach como mánager de las Águilas del Zulia.

Temporada 2023-2024 de la LVBP llevará el nombre de Miguel Cabrera

Leones del Caracas completa, con René Reyes, su staff técnico para la temporada 2023-2024 en LVBP

El equipo zuliano informó a través de las redes sociales sobre este cambio y anunció que Néstor Corredor, actualmente entrenador de los Cerveceros de Milwaukee, dirigirá el equipo occidental.

“La organización Águilas del Zulia y Pat Listach han llegado a un acuerdo mutuo para rescindir su contrato como mánager del equipo para la temporada 2023-2024 por motivos personales”, señala el comunicado.

Corredor asumirá el puesto el viernes 20 de octubre, se reunirá con los entrenadores y dirigirá su primer juego en Valencia el sábado.

Esto ocurrirá el sábado, cuando las Águilas del Zulia se enfrenten a los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Además, Luis Rodolfo Machado, presidente de las Águilas, confirmó la noticia y señaló que no contarán con Pat Listach debido a problemas familiares. “Hace unos días le pedimos una respuesta definitiva en un plazo de 48 horas porque la temporada ya está cerca y si él no podía encargarse, debíamos contratar a otro mánager”, dijo.

Por otra parte, Águilas mantendrá el resto del cuerpo técnico que incluye a Gustavo Molina, entrenador de banca; David Rosario, entrenador de pitcheo; Russell Vásquez, entrenador de 3B; Erick Salcedo, entrenador de 1B; Guillermo Larreral, entrenador del bullpen; y Rainiero Coa, entrenador de Control de Calidad.

Un mánager con poca experiencia

Néstor Corredor no tiene mucha experiencia como mánager, fue jugador profesional durante cinco temporadas con los Cerveceros, bateando .211 con un OPS de .525. En la LVBP participó en cinco campeonatos y tuvo 69 turnos con Pastora de los Llanos y Bravos de Margarita.

Además, ha sido mánager en la Dominican Summer League y la Liga de Arizona de los Lupulosos. También dirigió al equipo Toros de Sincelejo y Leones de Montería en la liga de Colombia.

Preparado para la temporada

El entrenador declaró estar agradecido por la oportunidad y preparado para asumir el puesto. “Estoy agradecido por la oportunidad que el equipo me ha dado, durante el Spring Training hubo un acercamiento con el equipo. Se dio en estas circunstancias, pero es una oportunidad que no podía dejar pasar”, dijo Corredor.

Para enterarte de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo, únete al grupo de WhatsApp de Venezuela News. A través de este enlace: https://chat.whatsapp.com/CSYIX1V0Jek7inUkxYKDgm

También tenemos canal de Telegram, donde puedes encontrarnos como @VenezuelaNews21 o a través del siguiente enlace: https://t.me/venezuelanews21

The post Néstor Corredor reemplazará a Pat Listach como mánager de las Águilas del Zulia appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com