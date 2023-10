Gran consternación en Colombia por el trágico fallecimiento de la talentosa actriz Alejandra Villafañe

La actriz Alejandra Villafañe falleció este sábado por la tarde a la edad de 34 años, después de una valiente batalla contra el cáncer. A través de sus redes sociales, Villafañe compartió su difícil experiencia lidiando con la enfermedad.

Hace algunos meses, la actriz colombiana reveló públicamente su diagnóstico y también documentó su experiencia durante su primer tratamiento de quimioterapia.

“Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, decidí enfrentarla con una actitud positiva y recibirla con amor. Ha sido la prueba más desafiante y devastadora, pero aquí sigo. Aquellos que me cuidan me llenan de tranquilidad, buena energía y el infinito amor de Dios que me levanta”, afirmó Villafañe en su cuenta de Instagram.

Alejandra Villafañe, además de actriz, también fue modelo y exreina de belleza en Colombia. Se destacó por su trabajo en producciones del Canal RCN como “La Nieta Elegida”, “Verdad Oculta”, “Pa’ Quererte”, “Enfermeras” y “La Ley del Corazón”, entre otras.

La última publicación de la actriz en Instagram fue el 11 de octubre, donde compartió un video con momentos especiales junto a su pareja, el también actor Raúl Ocampo.

“Este video es un homenaje a la familia que siempre está presente, a los amigos que se convirtieron en familia. Gracias por vivir este momento tan íntimo con tanto respeto. Los amamos”, expresó Villafañe en sus redes sociales.

Hasta el momento, la pareja de la actriz no ha emitido ninguna declaración sobre esta triste noticia. Sin embargo, diferentes personalidades del medio artístico han expresado su solidaridad con la familia a través de las redes sociales.

Con información de RCN.