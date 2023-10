Sergio Massa triunfa en primera vuelta y se enfrentará a Javier Milei en la contienda presidencial de Argentina

Venezuela News

Este domingo 22 de octubre, Argentina celebró las elecciones presidenciales 2023, y los resultados oficiales confirmaron que el país se dirige a una segunda vuelta electoral entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

El peronista Sergio Massa obtuvo el 36,29% de los votos, asegurando el primer lugar en las elecciones presidenciales, mientras que el derechista Milei recibió el 30,19% de los sufragios.

Por su parte, Patricia Bullrich, de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, sufrió una derrota con el 23,8% de los votos. La participación electoral fue del 74%.

En esta jornada también se llevaron a cabo elecciones para cargos locales, incluyendo diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur. Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca eligieron a sus gobernadores, y la ciudad de Buenos Aires eligió a su jefe de Gobierno.

Axel Kicillof se impuso en las elecciones bonaerenses con el 45,36% de los votos, seguido por Néstor Grindetti, candidato de Juntos por el Cambio, con solo el 26,04% de los votos, según el 76,12% de los datos escrutados oficialmente.

Tras el proceso electoral, los candidatos ofrecieron declaraciones a la prensa sobre el desarrollo de las elecciones, sus expectativas y proyectos de gobierno.

Sergio Massa afirmó: “Quiero agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votarán por quién votaran, porque a 40 años de nuestra era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema”. Además, aseguró que, de ganar la segunda vuelta el 19 de noviembre, formará un gobierno de unidad nacional.

Por su parte, Javier Milei expresó que ha tenido “una elección histórica” y que es “un logro histórico para el liberalismo en Argentina”.

Con información de venezuela-news.com