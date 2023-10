The Beatles lanzará su última canción, titulada “Now and Then”, ¡no te la pierdas!

Paul McCartney y Ringo Starr, dos de los miembros sobrevivientes de la legendaria banda británica The Beatles, anunciaron el lanzamiento de una nueva canción titulada “Now and Then”. Esta canción, que fue escrita por John Lennon en 1970, ha sido mezclada y masterizada utilizando inteligencia artificial, y se estrenará el próximo mes.

El nombre de la canción, “Now and Then”, se traduce al español como “Ahora y luego”. Los fanáticos de The Beatles podrán escuchar esta canción inédita a partir del jueves 2 de noviembre en todo el mundo. Aquellos que deseen ser los primeros en disfrutarla pueden pre-guardarla en Amazon Music, YouTube Music y Apple Music a través del sitio web oficial de la banda.

Pero eso no es todo. Además del lanzamiento de la nueva canción, The Beatles también sorprenderán a sus fans con un documental de 12 minutos que cuenta la historia detrás de este último tema. Este documental, que incluye imágenes y comentarios exclusivos de John, Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson, se estrenará un día antes de la canción, el 1 de noviembre.

Además, la banda británica lanzará dos nuevas colecciones especiales de vinilos con canciones ampliadas. “1962-1966” (The Red Album) y “1967-1970” (The Blue Album) serán lanzados en paquetes de edición 2023 con listas de canciones ampliadas. Todas las canciones estarán mezcladas en estéreo y Dolby Atmos. Estas nuevas colecciones de vinilos estarán disponibles en formatos de 4CD y 180g 6LP, y se pueden pre-ordenar/pre-guardar en formato digital, CD y vinilo a través de la tienda oficial de The Beatles.

Con todas estas emocionantes novedades, los fanáticos de The Beatles pueden esperar un mes de noviembre lleno de música y recuerdos. Mantente al tanto de todas las noticias y actualizaciones de la banda para no perderte ninguna de estas emocionantes lanzamientos.