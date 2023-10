Kris Jenner revela la razón detrás de su infidelidad hacia Robert Kardashian

Kris Jenner, la famosa empresaria y matriarca del clan Kardashian, ha decidido sincerarse sobre un tema que ha sido objeto de especulación durante años: su infidelidad en su matrimonio con su difunto exesposo, Robert Kardashian.

En el último episodio del exitoso reality show “Keeping Up with the Kardashians”, Jenner revela las razones detrás de su decisión de engañar a su primer esposo. En una conversación íntima con su hija Khloé Kardashian, Jenner admite que en ese momento era joven e inexperta, y no comprendía completamente las consecuencias de ser infiel.

Khloé, buscando entender mejor la situación, le pregunta a su madre qué fue lo que su padre no hizo para que ella sintiera la necesidad de buscar amor en otros lugares. Jenner responde con honestidad: “Mi padre era un gran esposo y un gran padre, pero creo que en aquel entonces me dejé llevar por la ilusión de que la hierba era más verde en otro lugar”.

Aunque reconoce que su aventura fue su “mayor arrepentimiento” en la vida, Jenner agrega que ha llegado a aceptar que “todo sucede por una razón”.

El divorcio de Kris Jenner y Robert Kardashian ocurrió en 1991. Posteriormente, la empresaria contrajo matrimonio con Bruce Jenner, quien luego se declararía una mujer transexual en 2015 y cambiaría su nombre a Caitlyn Jenner. Juntos, Kris y Caitlyn tienen dos hijas: Kendall y Kylie. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin en 2014.

Es importante destacar que Jenner ha decidido compartir esta historia con el público para cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. A través de su transparencia, busca inspirar a otros a aprender de sus errores y a encontrar el crecimiento personal en las adversidades.

La historia de Kris Jenner y su infidelidad ha generado revuelo en los medios y entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y admiración por su valentía al abordar este tema tan delicado.