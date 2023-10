La Expo Turismo Caracas 2023 da inicio en el Waraira Repano con atractivas oportunidades de negocio

La Expo Turismo Caracas 2023 fue inaugurada ayer por la noche en el parque nacional Waraira Repano. El evento tiene como objetivo impulsar el sector turístico y ofrecer oportunidades de negocios a los empresarios. El ministro para el Turismo, Alí Padrón, resaltó que la feria también promoverá los intercambios culturales a través de los diferentes espacios recreativos de la ciudad. Además de su belleza natural, Caracas cuenta con una rica gastronomía e historia.

Padrón afirmó: “Esta feria en particular, esta Expo Turismo Caracas 2023 en particular, abre las puertas de las grandes oportunidades de trabajo, negocio, sinergia y de generación de procesos relacionados con el turismo. El turismo es una actividad transversal y en Caracas está demostrado que lo podemos hacer porque tiene distintas expresiones. No solamente su belleza como en este parque sino su gastronomía, la historia, su gente y paseos”.

Por primera vez, se está llevando a cabo una feria profesional en la ciudad donde los empresarios podrán reunirse y concretar acuerdos. Esto permitirá a los caraqueños mantenerse informados sobre el estado del turismo en su localidad.

Además, la alcaldesa Carmen Meléndez destacó la importancia de la articulación entre el Gobierno y las comunidades para convertir a Caracas en una urbe creativa. “Ya tenemos la experiencia de San Agustín. Vamos para la experiencia de Antímano y La Pastora con el turismo religioso, histórico, gastronómico y de la música”, afirmó.

La Expo Turismo Caracas 2023 brinda la oportunidad de hacer networking, participar en ruedas de negocios y simposios. Es el espacio perfecto para conocer las últimas novedades del turismo en Caracas.

