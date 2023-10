Carolina Sandoval comparte su experiencia y revela su exitoso proceso de pérdida de peso (+video)

La animadora venezolana Carolina Sandoval reveló a sus seguidores los detalles de su reciente transformación física.

En un video compartido en sus redes sociales, Sandoval desmintió los rumores de que se había sometido a un tratamiento estético y explicó que su cambio se debió a un problema de salud que la llevó a reevaluar su dieta y perder peso.

“Estuve bastante enferma… incluso terminé en la sala de emergencias de un hospital. Después de realizarme varios exámenes, me diagnosticaron gastritis”, comentó la animadora, como informó People en Español.

Tras recibir su diagnóstico, Sandoval se ha enfocado en seguir una alimentación saludable y reveló que la papaya (lechoza) ha sido un ingrediente clave en su proceso de recuperación.

“Además de evitar grasas y alimentos que dañan el estómago, la papaya me ha salvado la vida”, reveló.

La animadora aclaró que su objetivo no era perder peso, ya que su autoestima no depende de su apariencia física, pero su estado de salud la ha llevado a hacer cambios en su estilo de vida.

“Sí, me veo divina, pero eso se debe a que siempre me he sentido así. Recuerden que sentirse divina es una cuestión de actitud y salud”, añadió.

