Fallece Matthew Perry, conocido como Chandler Bing en Friends, a los 54 años

El reconocido actor Matthew Perry, famoso por su interpretación de Chandler Bing en la icónica serie ‘Friends’, ha fallecido a los 54 años, según informes de TMZ.

Fuentes policiales han revelado que el actor fue encontrado el sábado en una residencia de Los Ángeles, aparentemente ahogado. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente tras recibir una llamada por paro cardíaco. Según TMZ, Perry fue hallado sin vida en un jacuzzi de la casa.

La destacada carrera de Matthew Perry

Perry alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel como Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, que se mantuvo en antena durante 10 temporadas, desde 1994 hasta 2004. Su personaje se convirtió en uno de los favoritos de los fans gracias a su actuación, gestos y habilidad para la comedia. En 2002, el actor recibió una nominación a los Premios Primetime Emmy por su interpretación en ‘Friends’.

Además de ‘Friends’, Perry participó en otras series de televisión como ‘Studio 60 on the Sunset Strip’, ‘Go On’ y ‘The Odd Couple’.

A lo largo de su carrera, también tuvo apariciones en numerosos programas de televisión, como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge’, ‘Sydney’, ‘Beverly Hills, 90210’, ‘Home Free’, ‘Ally McBeal’, ‘The West Wing’, ‘Scrubs’ y muchos más.

Matthew Perry también incursionó en el cine, principalmente en películas de comedia, entre las que se destacan ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ’17 Again’, ‘Getting In’ y muchas otras. Sin embargo, en los últimos años se había mantenido alejado de la escena cinematográfica.

Según el portal IMDb, Perry cuenta con un total de 57 créditos como actor, además de 7 como productor y 4 como guionista.

El doloroso capítulo de Matthew Perry fuera de las cámaras

En su libro de memorias titulado ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’, el actor profundizó sobre el doloroso capítulo de su vida relacionado con la adicción a las drogas y al alcohol.

Durante años, Perry fue adicto al Vicodin, incluso mientras trabajaba en ‘Friends’, lo que lo llevó a ingresar y salir de rehabilitación en múltiples ocasiones. En sus memorias, Perry detalló las batallas que enfrentó, incluyendo los cambios evidentes en su peso durante la serie.

Además, Matthew Perry también tuvo que lidiar con diversos problemas de salud, algunos de los cuales requirieron hospitalización. Uno de los incidentes más graves fue una perforación gastrointestinal, que lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia de la cual se recuperó exitosamente.